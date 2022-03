Los hosteleros se desmarcan de la huelga: “Compartimos el fondo, pero no las formas”

Era cuestión de tiempo que la hostelería comenzase a acusar los efectos dramáticos que, tanto el paro del transporte como la subida de precios, está padeciendo el sector. Con la fiesta de la Reconquista a las puertas, los bares y restaurantes vigueses no quieren oír hablar de huelga. “Sería tirar piedras contra nuestro tejado. No vamos a cerrar en pleno festivo, que dada la situación, es cuando podemos recuperar algo de lo que estamos perdiendo día a día”, explica César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hostelería. “Compartimos el fondo, no las formas”, añade Rubén Pérez, presidente de los hosteleros de la zona Náutico. “Entendemos la problemática que tiene el transporte, pero en principio no participamos”, insiste Jaime Pereira, presidente de los hoteleros de Vigo.

Se desmarcan así del paro patronal convocado para el próximo lunes y que sus homólogos de A Coruña ya han confirmado que secundarán, sumándose así a la huelga de transportistas que sacude al país desde hace más de una semana.

Los hosteleros comparten y empatizan con las reivindicaciones “justas y legítimas” del sector del transporte pero rechazan los caminos escogidos para llevarlas a cabo. “Claro que apoyamos que se manifiesten y que vayan a la huelga si lo creen necesario, pero deben respetar a los que no quieren hacerlo y deciden seguir trabajando. Lo de cortar carreteras o piquetes que impidan la libre circulación de mercancías dejando sin suministros esenciales a comercios, supermercados o bares, no es de recibo”, subraya Ballesteros.

Sin embargo, la hostelería viguesa languidece entre facturas que cada vez son más difíciles de pagar y ventas que bajan y clientes que empiezan a consumir menos. “Estamos asustados y muy preocupados. Para muchos bares o restaurantes la situación empieza a ser dramática. No tenemos margen para subir más los productos y los gastos, con las subidas de combustibles, luz y materias primas, nos ahogan”, advierte. Por ello, han convocado a una reunión a todas federaciones provinciales de hostelería para el próximo viernes en Santiago para valorar la situación y encontrar soluciones de emergencia, que de no llevarse a cabo –mediante el cese de la huelga del transporte y la resolución del conflicto ucraniano– las consecuencias están claras: “Si en dos meses no se normaliza la situación, muchos bares tendrán que cerrar. Con los márgenes que tenemos, o subimos precios o bajamos la persiana”, agrega Juanjo Figueroa, presidente de comerciantes y hosteleros del Casco Vello. Las medidas que se contemplan pasan por la interlocución con las administraciones públicas. “Necesitamos beneficios fiscales, rebaja de impuestos y ayudas directas. Sino es imposible de asumir”, matiza.

Aunque afirman que no tienen grandes problemas de desabastecimiento, bares y restaurantes alertan de una carencia de leche y cerveza, que en menos de dos semanas ya no podrán servir si la huelga no concluye. “No podremos ofrecer café con leche o cerveza. Dentro de una semana se acabará la leche y de cerveza tendremos para 15 días. Los tanques no llegan y estamos tirando de barriles, pero se agotarán también”, apunta Pérez. No obstante, de cara al próximo fin de semana con la Reconquista en portada y la celebración de la World Padel Tour, se muestran esperanzados. Con una ocupación hotelera que roza casi el 70% esperan amortiguar los golpes que llevan percutiéndose sobre el gremio. “Primero la pandemia, donde las ayudas fueron insuficientes, las restricciones, que denostaron al sector y ahora la subida de precios y la huelga de transportistas. Esperamos, al menos, aprovechar este largo fin de semana y que la gente se anime a participar en una festividad que no se celebraba desde hace tres años”, concluyen.

El sector del taxi: “Barajamos paros puntuales a corto plazo”

Pendientes de la reunión que la Comisión Nacional del Transporte por Carretera (al que pertenecen) y el Ministerio de Transportes y del que se espera un acuerdo, se encuentran los taxistas de Vigo, que de forma unánime decidieron apoyar las reivindicaciones que llenaron ayer las calles de la ciudad en una manifestación convocada por los sindicatos. La asociación provincial de taxistas, que aglutina a la mayoría de los taxistas descartan por el momento el paro. “Si no se llega a un acuerdo sí valoraremos movilizaciones o paros puntuales”, explica Emilio Mosquera, portavoz de los asociados. Más tajantes se muestran en la agrupación de taxistas Élite, que valoran seriamente sumarse a la huelga de los transportistas. “No somos una empresa privada, no podemos subir nuestras tarifas. Si no ofrecen soluciones, tendremos que parar. Nos quedan limpios 200 euros”, sostiene Roberto Costas, presidente de Élite Vigo.