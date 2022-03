Caballero apela a la fuerza y unidad de la ciudad para “continuar la reconquista”

“Desde 1809, sabemos que, unidos, somos imbatibles. Unidos, les hicimos frente a los ejércitos de Napoleón. Unidos, expulsamos al invasor en tiempos difíciles, en tiempos de guerra. Fiel, leal y valerosa, y siempre benéfica, Vigo ha trazado su propio destino. Superamos los obstáculos más unidos que nunca. Nuestra reconquista, que continúa, es la unidad de Vigo”. Fue uno de los mensajes que lanzó el alcalde, Abel Caballero, en una gala de Vigueses Distinguidos celebrada en el Teatro Afundación –García Barbón–, de nuevo, y tras dos años, en el mes de marzo, como es habitual. El COVID concedió su permiso para celebrar un acto cargado de emotividad, ilusión y sentimiento al que asistieron autoridades destacadas, como la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba; el delegado de la Zona Franca, David Regades; la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña; el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza; la fiscal jefe de Vigo, Susana García-Baquero; o el juez decano de Vigo, Germán Serrano. La Orquesta Clásica ambientó la velada y la clausuró con la interpretación del himno de Galicia.

El regidor dedicó palabras de reconocimiento a los nuevos Vigueses Distinguidos y a la Medalla de Oro de la ciudad, la expresidenta de Adif y actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, que no pudo asistir por motivos de salud a este evento desarrollado en el marco de la Reconquista. Aprovechó la ocasión para ensalzar los valores de los vecinos olívicos y presumió de la urbe y de sus ciudadanos. “Vigo siempre ha sido ciudad de economía activa y productiva, de fabricar productos, mercancías, alimentos, de aprovisionar al mundo de mercancías útiles que facilitan la vida. Vigo siempre ha sido una ciudad pacífica, centrada en la vida, el trabajo y el ocio”, anotó.

Caballero recordó a los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo y mostró el rechazo de la urbe a la invasión rusa a Ucrania: “Queremos que el azul y el amarillo ucranianos reciban nuestro aliento y nuestro ánimo. Estamos del lado del pueblo de Ucrania, que sufre y está siendo masacrado por los ejércitos asesinos de Putin”, manifestó antes de asegurar que Vigo “seguirá siendo una ciudad solidaria”: “Acogeremos a los refugiados, escapados del horror de la guerra, que encontrarán aquí su acomodo, la solidaridad y la amistad”. Precisamente, se encargó de leer el pregón de la Reconquista Marta Skyba, la responsable en Vigo de la Asociación Galega de Axuda a Ucraína.

Destacó que la “fuerza”, la “determinación” y el “saber hacer” de los ciudadanos les permiten afrontar con éxito el presente y el futuro a pesar de que, “seguramente”, los gobernantes “carecieron de miras y ambición”. “Nos dejaron atrás. Vigo no es capital de Galicia y podría serlo. Vigo no es capital de provincia y podría serlo. Vigo no acogió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ni la delegación del Gobierno de España y podría haberlo conseguido. Vigo, lo primero; nuestras gentes, lo primero”, argumentó, a la vez que citó las “agresiones” sufridas por la urbe: “Una caja de ahorros que nos quitaron, el intento de suprimir nuestro partido judicial o de cerrar el aeropuerto de Vigo, dejar a la ciudad sin tren de alta velocidad o mismo paralizar la autovía en túnel a Porriño y Madrid”.

El mandatario local sacó pecho del proyecto de ciudad que se desarrolla en Vigo, “un modelo en España y otros lugares” cuyos pilares principales son “la nueva política, el crecimiento económico, el avance social y el diálogo permanente”. “Somos la ciudad con más calidad de vida de España, con inversiones, con progreso, con infraestructuras, con aprecio al medio ambiente, la depuradora, el cuidado de las playas, con tantas banderas azules, la gran ciudad de España con más distinciones, y, pronto, con la ampliación de la playa de Samil”, enumeró antes de mencionar las islas Cíes y el objetivo de que sean Patrimonio de la Humanidad: “Lo serán”.

También incluyó entre los éxitos del proyecto Vigo la “atención a la educación, con casi 3.000 jóvenes que viajarán este verano al Reino Unido e Irlanda con una beca del Concello, así como los miles de becas de libros y comedor escolar, la cubrición de patios y la construcción de nuevas escuelas infantiles: “En el próximo curso, con gratuidad total, costeadas por el Concello de Vigo”. No faltó la alusión a la Navidad, “objeto de las miradas y la admiración de medio mundo”: “Situó a Vigo en el epicentro del turismo internacional, con millones de turistas llegados de tantos países. Y tan importante cómo esto: una Navidad que nos gusta a los de Vigo”, apostilló el alcalde.

Caballero subrayó el apoyo al deporte base, “con 50 campos de fútbol renovados, el nuevo estadio de Balaídos y los nuevos pabellones deportivos”, además del Vigo Vertical, con los ascensores y escaleras mecánicas como las de la Gran Vía, los macroparques infantiles y de mayores, y el “avance de la cultura, con las bandas de música, con corales, orquestas sinfónicas o música folk y con el gran auditorio Mar de Vigo, anhelo histórico de esta ciudad que ya es realidad”, aseveró el regidor.

Quiso reconocer el trabajo de los “aliados” de Vigo, entre los que citó al Gobierno de España, el Consorcio de la Zona Franca y la Diputación. “Ahora, ya no hay quien nos detenga. Atrás, confío en que, para siempre jamás, quedaron los tiempos en los que se priorizaban otros lugares, otras obras, otros territorios y, aquí en Vigo, enmudecía la política. Ya no. Ahora, nos defendemos y ganamos, como en la Reconquista”, expuso antes de lanzar la frase final, previa a los aplausos del público: “Viva Vigo, viva Galicia, viva España y, hoy también, viva Ucrania”.

“Apoyo y cariño” a los ucranianos

Marta Skyba, la responsable en Vigo de la Asociación Galega de Axuda a Ucraína, se encargó de leer el pregón de la Reconquista. Agradeció al pueblo vigués el “apoyo, cariño y solidaridad” que muestra a los ucranianos que residen en la urbe, con especial atención a quienes acogen a refugiados, y comparó la Reconquista con el episodio bélico que sufre su país: “Vigo expulsó al ejército francés invasor para vivir libre en su territorio, lo mismo que hace ahora el pueblo ucraniano”. Demandó “con voz alta” el cierre del cielo de Ucrania y apeló a la unidad para “vencer al enemigo” en una guerra que “no se acaba, sino que se gana”. “En tiempos oscuros, se ve muy bien la gente que tiene luz en sus corazones. Es este el brillo, al igual que la Navidad en Vigo, lo que nos reúne, junta y da poder”, pregonó. El público del teatro se puso en pie para aplaudir su intervención.