Los ateos, esos seres con tan poca imaginación que no tienen más remedio que creer solo en la razón, dirán que es cosa del azar pero yo lo interpreto más bien como milagro de San Benitiño, el de Gondomar, que anda en fiestas, o de Santa Teresa, a quien visité yo hace unos días en Ávila. A lo que me refiero es que en los últimos días todo han sido alegrías literarias y todas de cuño gallego porque solo de autores “da terra” me han llegado en esta semana libros, y ninguno de fuera. Me llegó, enviado por Manuel Martínez, director de la Orquesta Clásica de Vigo, esa gozada que es “Os timbais da banda de música de Vigo”, que habla sobre el hallazgo en una buhardilla y protegidos en cestas de mimbre de estos instrumentos datados en 1915 que fueron de la extinta Banda Municipal de Vigo y, de paso, de la vida musical en Vigo a principios del siglo XX. Pero es que también me había llegado, poco antes, el libro “18 Julio 1936”, un sesudo trabajo que me envió la historiadora viguesa Pilar Mera Costas, que estoy leyendo. De una librería de viejo me enviaron estos días “La verdadera historia del Valle de los caídos”, del gallego Daniel Sueiro y, al mismo tiempo que el libro de los timbales, me dejaron en el buzón un libro del también vigués Xesús Franco, “4 mujeres y un unicornio”.

Las 4 mujeres de X. Franco Lo de Xesús Franco, que es un tipo amante de la imaginación y de los escenarios inesperados (algún día confesaré algo sorprendente de él que se mantiene en secreto), lo cuento aparte porque tiene su miga. Me llegó también esta semana un libro suyo nuevo que halló en un banco de la Alameda un tal Estrada que, sabiendo que soy amigo del autor porque hablo de vez en cuando de él en mi sección, me lo hizo llegar por medio de otro amigo que tenía mi dirección, Fernando do Monte (cuyo libro “Contos da beiramar” sigue sus ventas). Se titula “4 mujeres y 1 unicornio” y Xesús, que fue marino mercante aparte de alto responsable de editoriales varias, vio que en la primera tirada había errores varios. Mientras la editorial Lacre del Grupo Insólitas prepara la segunda edición corregida, prefirió dejar los libros por aquí y allá, en vez de destruirlos. Y en una nota manuscrita dice: si quieres contestarme y darme tu opinión sobre mi decisión y el libro, escríbeme en Facebook La Pintura de Xesús Franco. Y arte para ser visitado Tres exposiciones de las que hablaremos que tenéis a vuestra disposición. La de Cristina Rommel en el Casino de Vigo (Centro Comercial A Laxe); la de María X. Fernández en Apóstrophe y, desde el viernes, las obras de Billy King, José María Orozco, Lino Lago y Tino Canicoba en el Espacio Beny. ¡Que atractivas propuestas!