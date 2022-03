La obra de Marcador paga caro la huelga del transporte

La huelga del transporte, que alcanza hoy su noveno día, pone en riesgo la continuidad de las grandes obras de la ciudad, ya al ralentí, genera huecos en las estanterías de los supermercados y tensiona el sector textil. Nadie se libra del paro de un gremio cuyos profesionales colapsaron ayer la autovía A-55 entre Tui y Vigo, así como otras arterias de Galicia.

En la construcción, escasean el hormigón, la piedra, el mortero o el acero, entre otros materiales. La primera víctima del cese de la actividad es la obra de la grada de Marcador del estadio de Balaídos. La situación ha obligado a la empresa a paralizar la intervención. Lo hace días después de finalizar la demolición de la estructura una vez se retiró la pequeña parte de la grada que quedaba en pie, encargada de dar cobijo a los transformadores de luz.

Otra víctima puede ser Porta do Sol: fuentes conocedoras del proyecto advierten de que, si nada cambia “en dos o tres días”, los trabajos se interrumpirán. El sector agoniza tras varios meses sufriendo el alza de costes de las materias primas y del precio de la electricidad. “Hay muchísima preocupación. Las empresas que no han parado están al ralentí, el nivel de producción es ridículo”, indica el presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho.

En Porta do Sol, una de las obras públicas en marcha más potentes en la ciudad, la situación es “complicada”. Los obreros avanzan con el material acopiado, que se acabará en unos días. Están al 20% de la producción. “No podemos colocar micropilotes porque no hay cemento”, manifiestan fuentes de la UTE. Por ahora, su plantilla está al 100% –unas 20 personas–, pero se prevé que, si se para la obra, será necesario realizar un ajuste. La huelga del transporte afecta, además, a la limpieza de las obras: se paraliza el traslado del escombro, lo que complica más la operatividad. Concretan que la preocupación es “enorme”. Como apuntan, los gastos fijos continúan: teléfonos, sueldos, alquiler de oficina, vehículos...

El alcalde, Abel Caballero, informó del OK de Patrimonio a los trabajos en Elduayen y aseguró que la peatonalización de Porta do Sol estará lista en verano: “Calculo que se podrá usar ya por la procesión del Cristo de la Victoria”. También señaló que las obras de construcción del nuevo paseo de Bouzas “están en plazo y van a muy buena velocidad”. Las de la Praza Elíptica, iniciadas recientemente, todavía están en una fase inicial –demoliciones y canalizaciones–, por lo que no están sufriendo los daños del parón de la logística. La ampliación de las rampas de Gran Vía continúa en marcha, al igual que la ejecución de la nueva estación de buses.

El Puerto tampoco se libra: fuentes de la entidad apuntan que sufren retrasos los trabajos en el entorno del muelle de transatlánticos –entre la rotonda de A Laxe y la de O Berbés–, así como las obras de humanización de Beiramar y la ampliación de la explanada anexa a la lonja. La reforma de As Avenidas está a punto de ser finalizada.

Caruncho señala que, desde la asociación, recomiendan a las empresas que comuniquen su situación a las administraciones. “No suele haber problema para que faciliten una ampliación de plazos en estos casos”, apostilla. Deja claro que, por ahora, las ayudas institucionales no contemplan las pérdidas derivadas por esta huelga, sí por los incrementos del precio de los materiales.

Los pasillos de los supermercados de la ciudad muestran estampas muy diversas. Después del acopio de aceite de girasol de las primeras semanas de guerra, son ahora las legumbres, pasta y leche los alimentos que comienzan a escasear. En las pescaderías, está ya en los mostradores “todo lo que les queda” ante los últimos restos en almacén y entradas desde la flota de bajura. En los mostradores de las carnicerías, es el pollo, debido, principalmente, a su precio, el alimento que ha visto su demanda disparada en comparación con la ternera o el cerdo. También las frutas y verduras han visto notablemente reducidas sus existencias, aunque, hasta la fecha, el género sigue siendo variado.

Donde, por el momento, no se notan estos problemas de logística es en el textil. Las tiendas de ropa reconocen que algunos envíos se están demorando días –no así en el caso de los de web– aunque, en este caso, no se produce una ruptura del stock al no ser bienes de consumo de primera necesidad sobre los que haya que hacer acopio.

Manifestación

Representantes de CC OO, UGT, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Unión de Consumidores de Galicia y la Federación de Asociaciones de Vecinos Eduardo Chao de Vigo (Favec) han solicitado a la ciudadanía que asista a la manifestación convocada a nivel nacional y que se celebra mañana en Vigo a partir de las 19.30 horas, con salida en Vía Norte y final en la Alameda, en protesta por la subida generalizada de los precios.