Condenas eternas: dos décadas pagando a plazos la pensión que adeuda a sus hijos

Una sentencia es papel mojado si no se ejecuta. La labor más visible de los juzgados de lo Penal de Vigo son los juicios. Pero, una vez llegan las condenas, empieza la menos conocida y a la vez más latosa. La de dar cumplimiento a las penas de prisión, multa, alejamiento, prohibición de ponerse al volante de un vehículo, etcétera, que se recogen en las resoluciones judiciales, junto a las obligadas indemnizaciones a las víctimas que llevan asociadas muchas de ellas. Todo arranca con los requerimientos a los sentenciados, pero, una vez efectuados, esos expedientes seguirán ahí, dando más o menos trabajo, hasta que las penas se liquiden. Pueden pasar meses, años... y hasta décadas. Un buen ejemplo de esos procedimientos vivos y laboriosos es el de un padre vigués divorciado condenado en 2001 por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos. La deuda, y por tanto la responsabilidad civil derivada del delito, era alta. Ascendía a 25.000 euros. Se le concedió el pago a plazos y, transcurridos ya más de 20 años desde que empezó a pagar, este hombre todavía sigue abonando esa indemnización: cada mes se le embarga una parte de la pensión que cobra.

Este caso es uno de los más antiguos de condenas penales económicas aún abiertas en el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo, uno de los tres de esta especialidad que hay en la ciudad. La particularidad de las multas e indemnizaciones es que estas cuantías se pueden pagar en plazos mensuales lo que, particularmente en el caso de las responsabilidades civiles que no prescriben, puede dar lugar a que el cumplimiento de estas penas se eternice. Cuando este tipo de resoluciones se ejecutan mediante el embargo de sueldos o pensiones, el tribunal debe atenerse a lo que dice el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: es “inembargable” aquella retribución “que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. Y cuando lo supera, en función de la cantidad hay unos porcentajes. Una norma que no es de aplicación cuando la condena sea al pago de prestaciones alimenticias como precisamente las pensiones a hijos menores: en estos casos “el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada”.

Tramitación

Lo cierto es que las condenas de cariz dinerario que llevan asociadas muchas sentencias penales dan bastante trabajo a estos juzgados, cuyas cuentas bancarias asociadas registran gran movimiento durante los primeros diez días del mes, por los ingresos que hacen los penados. Después los tribunales deben realizar los mandamientos de pago para transferir el dinero a quien corresponda: las multas van al Tesoro Público y las indemnizaciones, a los perjudicados por los delitos de dichas condenas.

“La ejecución de sentencias es lo que más trabajo supone en el juzgado”, explica Juan José Yáñez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal 1. Y da un dato para sustentar esta afirmación. Cinco de los seis funcionarios de tramitación y gestión de la sala se encargan de este cometido. La ejecución empieza con el requerimiento al condenando para que cumpla las penas que se contemplan en el fallo: desde ingresar en prisión hasta hacer trabajos comunitarios, pasando por el pago de multas e indemnizaciones, así como cumplir órdenes de alejamiento o retiradas del carné de conducir. El abanico es muy amplio.

Agentes del Seprona e inspectores de la APLU para asegurar las condenas por casas ilegales Robos, agresiones, violencia de género y familiar, estafas, infracciones contra la seguridad vial, quebrantamientos de condena y atentados contra agentes de la autoridad son los delitos que se ven con más frecuencia en las salas de vistas de los juzgados de lo Penal de Vigo. Pero hay un tipo de procedimiento más excepcional que sin embargo es de especial complejidad a la hora de ejecutar la sentencia. Se trata de los delitos contra la ordenación del territorio, aquellos que se cometen cuando se levantan viviendas u otro tipo de construcciones en suelo protegido. En 2021 hubo 15 casos de esta materia urbanística que llegaron a juicio. “Una de las medidas que llevan aparejadas estas condenas es la de la reposición del suelo a su estado original”, explican. Una cuestión cuya comprobación, de cara a asegurar la ejecución de una sentencia firme, es “compleja”. Dado que se trata de una cuestión muy técnica y asociada a los cambios normativos que puede haber a lo largo del tiempo en relación con esos concretos terrenos, los juzgados deben en ocasiones recabar la colaboración de los agentes de la Guardia Civil del Seprona o de los inspectores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para que verifiquen si, efectivamente, los condenados han cumplido con lo ordenado en la resolución judicial.

Durante el tiempo en que una ejecutoria está abierta o en archivo provisional pueden surgir multitud de incidencias que obligan al juzgado a actuar: poner en busca y captura a un penado que no regresa a prisión tras un permiso o tener que incoar una nueva causa cuando se infringe un alejamiento o una prohibición de ir al volante. Solo cuando se cumple del todo la pena se puede archivar definitivamente la ejecutoria y comunicarlo al Registro Central de Penados a los efectos de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales.

Las cifras

1.800 ejecutorias nuevas en 2021 Los tres juzgados de lo Penal de Vigo registraron en 2021 un total de 1.822 nuevas sentencias para ejecutar. Es la cifra más alta desde 2015 y casi un 30% más que en 2020, año en el que la labor judicial estuvo condicionada por el COVID.