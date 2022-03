La ayuda a domicilio del Concello suma medio millar de usuarios más que en 2020

En 2021, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) registró 1.527 beneficiarios de esta asistencia que tramita la concellería de Igualdad y Bienestar Social del Concello de Vigo. Han sido casi 600 usuarios más que en 2020, donde la cifra se situó cerca del millar. Unas cifras que dan buena cuenta de la buena acogida de este programa. “Ayudar a las personas dependientes es la solidaridad de la ciudad”, subraya el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Independencia, Travesía y Litoral son las zonas de la ciudad que más demandan el servicio, ocupando el 27% de las solicitudes. Así lo recoge el la memoria anual presentada por el consistorio, en la que, además, vuelve a destacar el porcentaje mayoritario de mujeres beneficiarias, un 75%, frente al de los hombres, con un 25%. Las horas destinadas a cubrir la demanda han aumentado en un 23,5% más que el año anterior, destacando noviembre como el mes que más horas de asistencia en el hogar aglutina con casi 40.000.

En cuanto a las altas nuevas en el SAD, vuelven a ser la zona de Independencia, seguida del centro y Cabral-Candeán las que más han crecido con 555 y 421, respectivamente. Son los mismos lugares, a excepción de la zona centro, los que experimentaron un número de bajas similar al de altas, con 445 y 358. La mayoría de usuarios atendidos corresponden a mayores que tienen reconocida una dependencia (84%) y el resto son de libre concurrencia (16%).

En cuanto a las actividades complementarias ofrecidas por el programa a domicilio cabe destacar la preferencia de los beneficiarios por las sesiones de cine y las salidas a la ría, mientras que los servicios de podología, peluquería y psicología fueron los más demandados. También ha causado una gran sensación tanto las felicitaciones navideñas a domicilio, que ascendieron a 1.200, como los menús navideños que recibieron los 142 mayores que viven solos.

Mejoras en igualdad

En la memoria también vienen recogidas las mejoras en las atenciones a víctimas de violencia de género como el anticipo de hasta 600 euros en los casos de movilidad geográfica para cubrir los gastos en concepto de mudanza o alquiler del primer mes, o aumentar la duración del traslado de centro de trabajo hasta los 18 meses, con reserva de su puesto. En cuanto a las mejoras laborales, en 2021, el porcentaje de la plantilla indefinida ha pasado de un 55,19% a principios de año a un 80,37% a fecha de hoy. Se ha incrementado a jornada completa a 32 trabajadores y ampliado a 40 personas que estaban por debajo de las 25 horas. También se han ampliado jornadas laborales a otras 39 trabajadoras que ya se encontraban por encima de las 25 horas de contrato.

"Solo tengo palabras de agradecimiento"

Carmelo Saldaña y Carmen Álvarez son beneficiarios de este servicio municipal: ”No podemos prescindir de ella”

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), así como asistir a sus necesidades, son dos de los objetivos que Carmelo Saldaña y Carmen Álvarez tenían en la cabeza antes de solicitar la ayuda domiciliaria. Y es que cuando la autonomía empieza a fallar o una enfermedad modifica la vida de las personas es cuando una colaboración extra se hace más necesaria que nunca. Es el caso de Carmelo (92), al que hace dos años le amputaron una de sus piernas y su vida cambió de repente. “Es paradójico, fue el día de San Valentín”, recuerda. Describe aquellos meses como convulsos en donde “los médicos intentaron salvármela por todos los medios”, pero fue imposible. Lejos de apagarse, Carmelo encaró esta dificultad como un nuevo reto en su vida al que había que hacerle frente. “Tengo que mimar a la otra pierna todos los días con masajes y ejercicios para que no corra la misma suerte que su compañera”, agrega. Pero fue consciente que para llevar a cabo ese gran desafío necesitaba ayuda, por eso no lo dudó y solicitó el SAD. Aunque vive con su mujer, los dos “ya somos viejecitos y necesitamos a alguien que nos ayude a bañarme, vestirme y hacer algunas cosas de la casa”. Un servicio del que confiesa “no puede prescindir” y del que está “plenamente satisfecho”. Su minusvalía, sin embargo, no es impedimento para dedicarle una sonrisa a su cuidadora, que con el tiempo, acaba siendo alguien cercano. “Solo tengo palabras de agradecimiento”, matiza. Al otro lado del hilo telefónico, Carmelo recuerda sus tiempos como mejor nadador de Galicia, su época como entrenador, o cómo ganó el primer premio en la Travesía de Vigo a Vilagarcía hace unos años. “Fueron buenos tiempos, ahora toca hacer gimnasia para seguir teniendo una cierta calidad de vida”, sostiene.

A María del Carmen (64), una enfermedad rara la sorprendió a los 49 años con un diagnóstico desconocido: el síndrome de Guillain-Barré. Un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades. Estas sensaciones pueden propagarse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo. “A mí lo que me fallan son los pies. Por casa aun voy llevándolo con muletas pero para la calle necesito la silla de ruedas eléctrica”, explica.

Con un grado de dependencia del 85%, Carmen es una veterana en el servicio a domicilio, pues lleva en cantera desde 2008. “Ya casi ni me acuerdo”, soslaya tras una sonrisa. Reconoce que tiene una alta capacidad de adaptación tanto a las adversidades como a las situaciones que la vida le pone por delante. La energía positiva jamás la pierde, y tiene asumido que para ella la ayuda que le proporciona el programa de Igualdad y Bienestar Social es primordial . “Aunque sean pocas horas es muy necesaria. Hay que adaptarse a todo”, destaca. Precisa asistencia para ducharse, asearse, y también para hacer la comida, porque a veces “me falla alguna extremidad”, concluye.