Seoane, Newton y Vigo en las monedas de Inglaterra

“De cómo Isaac Newton hizo que Vigo apareciera en monedas británicas hechas con oro robado a España: 5 Guineas de 1703”. Este podría ser el título de la curiosa información que me pasó Manuel Pedro Seoane, el que fue presi del Rápido y es un puñado de cosas más, entre ellas feroz coleccionista para su Asociación Hermérico. Y es que a las manos de Seoane llegaron una serie de monedas acuñadas con el oro de Rande en 1703, un año después de la letal batalla en que los ingleses desbarataron en la ría de Vigo a nuestra flota de Indias cargada de riquezas. Guineas como las suyas hay más por ahí, pero al ver grabado en ellas la palabra Vigo le dio por investigar. Acudió a expertos como Francisco J. López y se enteró de sorprendentes casualidades, como que quien mandó acuñar esa serie que celebraba nuestra derrota citando a nuestra ciudad y con una vista de ella en el reverso fue nada menos que el sapientísimo Isaac Newton, que pasó a la historia como científico y teórico pero que en esos años trabajaba para la reina Ana de Inglaterra como director de la Fábrica de Moneda y tal inscripción propagandística de su victoria le encargó ella.

O Largo da Costa, Vigo Rugby y el tercer tiempo

¡Vuelve en Vigo el rugby... y los terceros tiempos! Me cuentan que hoy, en el restaurante Largo da Costa, mi amigo Ángel, que lo tutela, se va a encargar del tercer tiempo del equipo Vigo Rugby. Y es que el equipo vigués se juega el pase a la final contra su eterno rival, el Crat de A Coruña, rugby de pasional nivel autonómico. La batalla tendrá lugar en el CUVI, pero luego ambos equipos celebrarán el tercer tiempo... en el bar, como es tradición. Pero es que además podrán disfrutar del partidazo Irlanda-Escocia del VI Naciones. ¡Vaya tercer tiempo, con rugby, Mahou y en la tele el VI Naciones!

Poesía y música en Sabarís

Yo al tercer tiempo del rugby no voy hoy porque ya no estoy para esos trotes cerveceros, pero sí puedo acudir desde las 6 de la tarde al multiusos mercado de Sabarís,porque estará allí mi querida María Xose Queizán con Cynthia Menéndez y las bandas Law+GazzFunkdation y Cinta Adhesivas. Claro, Sabarís será escenario este fin de semana del I Festival Poético Baiverso, que organiza la Concellería de Cultura de Baiona. Y si eso habrá hoy, mañana tendremos un taller de lettering a las 11.30 y una sesión vermú musical con Xardín Desordenado y Graciela Baquero, poeta que a mí me mola. Cambio la fuerza del rugby por la sutileza de la poesía.