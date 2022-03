La líder de un clan que traía a inmigrantes ilegales pone 8.000 kilómetros de por medio

Más de 8.000 kilómetros separan a una de las cabecillas de un clan familiar de inmigración ilegal del juicio en el que debería sentarse en el banquillo de los acusados en Vigo para responder por los delitos que salieron a la luz tras descubrirse este entramado. Todo explotó en 2016, año en el que arrancó la investigación judicial. Pasado el tiempo la mujer pidió volver a su lugar natal, Guatemala, viaje que fue autorizado. Pero cuando el juzgado instructor quiso ponerse en contacto con ella para comunicarle la apertura de juicio oral y, por tanto, su obligación de comparecer en la vista, la cosa se complicó. La petición de auxilio judicial internacional para localizarla en su país no dio resultado. Ahora este procedimiento en el que hay cinco encausados más acaba de ser reactivado, pero ella, salvo sorpresa de última hora, no estará en la sala de vistas. Lo que se sospecha, según fuentes cercanas al caso, es que la mujer trabaja como maestra de niños ajena a esta causa penal en la que se enfrenta a penas de prisión.

Una de las víctimas puso al descubierto con una denuncia en la comisaría de Vigo esta trama en la que un clan familiar se dedicaba a captar a compatriotas en Guatemala bajo el falso gancho de que le buscarían trabajo que les reportaría un sueldo de 1.000 euros mensuales. Las víctimas –varias de estas mujeres son ahora testigos protegidos en la causa– tenían en muchos casos lazos familiares con los matrimonios que idearon este plan ilícito. Y sufrían una situación de “pobreza” que les llevó a creer en las promesas de los hoy acusados.

En realidad todo era un engaño. Porque tras ser captadas, las mujeres que se decidían a viajar a España contraían una elevada deuda con los acusados: de 4.000, 6.000 y hasta 7.500 euros. El clan organizaba el viaje de las víctimas tramitando las cartas de invitación, simulando que se trasladaban a España como turistas y recogiéndolas a su llegada al aeropuerto de Vigo para llevarlas a domicilios y en algún caso a un hotel.

Amenazas

Ya aquí en Vigo empezaban las amenazas y la presión para que abonasen la cantidad adeudada, coaccionando a las víctimas incluso para que ejerciesen la prostitución. Las intimidaban a ellas y también a sus familiares en Guatemala. “Les haré la vida imposible [...], me vengaré, [...], ya sabes que conmigo no se juega”, escribió en un mensaje de teléfono móvil uno de los encausados. A otra de las mujeres que cayó en las redes de este clan la habrían amenazado con “secuestrar a sus hijos menores”. Y a otra la llamaron “india maldita” después de que se negase a prostituirse. Esta última víctima apenas podía salir del domicilio a la que la llevaron ya que estaba en situación irregular: comía solo una vez al día.

Por todo ello y, tras una larga investigación en el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo, la Fiscalía presentó un escrito en el que pedía penas de prisión para los acusados por delitos de favorecimiento de la entrada, tránsito y permanencia ilegales de ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro, así como coacciones y amenazas. Esa calificación ya se formuló en 2019 pero, desde entonces la causa estuvo prácticamente paralizada, siendo el principal motivo de ello las diligencias acordadas para tratar de localizar a la cabecilla que se marchó para Guatemala. Varios acusados son de zonas como Alta Verapaz, Alta Veracruz o Chicacao. En 2020 la magistrada acordó pedir el auxilio judicial internacional para intentar encontrar a la mujer. Y no fue hasta este 2022 que el Ministerio de Justicia contestó que la comisión rogatoria con las autoridades guatemaltecas no había dado resultado: no se recibió ninguna respuesta de la justicia de aquel país.