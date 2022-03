El sumiller del café con aroma vigués

“Pasé de ir desganado al colegio con 15 años a decir es que de verdad me apetece ir a clase. Cuando realmente das con lo que te gusta, las clases son una maravilla”. Esta reflexión la pronuncia el vigués Samuel Fernández ya como vencedor del XIV Campeonato de Baristas de Escuelas de Hostelería. La pasión que le inculcaron sus abuelas por la cocina le hizo tener desde pequeño la estima de dedicarse laboralmente al mundo de los fogones, por lo que decidió dejar su pupitre, cambiar el bolígrafo por los cubiertos y ponerse manos a la obra con la receta de la Formación Profesional. Los resultados son difíciles de mejorar. “Estoy muy orgulloso y contento por la victoria, no lo esperaba porque de verdad que va gente de mucho nivel pero con esfuerzo y muchas horas de prácticas todo se puede lograr”, cuenta Fernández.

Iniciado en FP Básica

Como él mismo recuerda, empezó desde abajo, matriculándose en la todavía gran desconocida FP Básica, en este caso en el ciclo de Cocina y restauración en el CIFP Manuel Antonio hace ahora seis años. “Realmente tenemos asignaturas como en la ESO pero es mucho más práctico, no tan teórico ni tan vago como puede ser en el colegio o instituto. Me di cuenta que me interesaba muchísimo los módulos de cocina pero conocí los de servicios y ya el segundo año me cambié y descubrí que era a lo que quería dedicarme”, cuenta Fernández.

Vocación

Dicho y hecho. Al curso siguiente se matriculó en el Ciclo Medio de Servizos en Restauración y actualmente está cursando el último año del Ciclo Superior de Dirección de Servizos, iniciando en breve su formación en empresas. Para Samuel, éste no será su primer contacto con el sector, ya que actualmente ya ejerce como barista en Tui desde hace varios años. “No me gustaba el estudio como tal, no es que fuera malo, sino que realmente no me interesaba. Por eso aquí encontré mi vocación ”, amplía el joven.

Certamen

Todos estos años de estudio lo llevaron la pasada semana hasta el IES de Foz, que desde hace 14 años acoge uno de los eventos mas destacados sobre el mundo del café, donde se dan cita Escuelas de Hostelería y que cada año adquiere mas prestigio, participando centros de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León y País Vasco. Sus meses de entrenamiento revelan que ser barista es mucho más que decorar o servir un buen café. “Teníamos 15 minutos para montar nuestra mesa, regular el molinillo y demás; luego teníamos que explicar porqué habíamos escogido el café con el que competíamos, de donde, etc. Yo en mi caso escogí uno del Grupo Do Noso, que no era tan común”, explica Samuel Fernández.

Tipos de cafés

Y ahora empieza lo bueno. “Tenía que presentar cuatro expreso, 4 capuccinos y 4 cócteles con base de café. La diferencia puede marcarla desde la temperatura hasta el número de gramos de café que empleas. Y a partir de ahí ya entra el jurado”, cuenta el joven estudiante del CIFP Manuel Antonio.

Trabajando con él estuvo el profesor Breogán Diéguez Ayán, quien también tutorizó la participación de Andrea Muñoz en la otra competición, cata de cafés. “Decir que es suerte quizás sea ir a lo fácil, puedes nacer con un cierto don o estilo pero si no le dedicas horas, sino te esfuerzas es imposible. El trabajo es la clave de todo”, concluye el joven vigués.