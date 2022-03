“No se encontró nada, nada, nada... Ya han pasado casi dos meses, pero los policías no han dado con el hilillo del que tirar. Como padres, el sufrimiento es enorme. Se nos pasan cada vez más cosas por la cabeza de lo que le pudo haber ocurrido a nuestro hijo y eso es muy complicado de llevar. Pero seguimos luchando, buscando, pegando carteles...” El caso del joven vigués Jorge Joel sigue rodeado de misterio. El pasado 29 de enero, sábado, este estudiante de moda salió de su casa con su patinete de skate, su mochila azul y su teléfono móvil. Y nunca más se volvió a saber nada de él. Los esfuerzos de la Policía Nacional no han dado aún sus frutos. Ni la geolocalización de su móvil, ni las búsquedas en casas abandonadas de la zona de Beiramar donde se sitúa la última pista fiable, ni las alertas de quienes creían haberlo reconocido por la calle ni las batidas con drones o el helicóptero policial permitieron avanzar en las pesquisas. Lo último que se recibió gracias a la colaboración ciudadana fue un vídeo grabado en Madrid en el que se ve a un joven que guarda cierto parecido con el chico. “No se le aprecia muy bien, está de lado; pero no es Joel, porque no tiene los pendientes que llevaba él ni el pelo es como el suyo...”, se lamentaba ayer Jorge, su padre. Él y su mujer ya dejaron muestras de ADN en comisaría por si ocurre lo peor, por si se da el hipotético escenario de que haya que identificar algún cadáver, pero ellos se resisten a que ese sea el desenlace. “El tiempo pasa, pero la esperanza nunca se llega a perder”, confiesan.

El dolor y la desesperación de los padres de Joel ejemplifica a la perfección el drama que para una familia supone la desaparición de un ser querido. Y no es un problema baladí. Esta semana el Ministerio del Interior publicaba su último Informe Anual de Personas Desaparecidas, una publicación que recoge el balance de 2021. Un año en el que en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra se registraron 249 denuncias de desaparición –723 en toda Galicia–. Una primera aproximación a estos datos revela que la inmensa mayoría de los casos se resuelven en solo unos días y con un afortunado desenlace, ya que esas personas son encontradas en buen estado. Se da la circunstancia de que el 65% de las ausencias son de menores de edad –162–: salvo casos muy excepcionales se trata de chavales que se fugan de sus casas o de centros de menores y que, tarde o temprano, acaban siendo localizados y reintegrados con sus familias o en las instituciones donde están ingresados. Meses sin noticias positivas El problema es cuando pasan días, semanas, meses... sin que aparezcan pistas. El informe de Interior evidencia que, a 31 de diciembre, en la provincia de Pontevedra había 52 desapariciones activas. Se sabe, por la experiencia policial, que muchos de estos casos acabarán resolviéndose con un buen final. Pero hay otros que persisten en el tiempo. Ahí está el de Joel, una ausencia que se produjo en el arranque de 2022. Ya han pasado siete semanas y, más allá de sospechas, nada se sabe ni de lo que le ocurrió ni de dónde se puede encontrar. En otras desapariciones el paso del tiempo aún pesa más. Como la de Manuela Barbosa, una mujer de 66 años natural de Soutomaior y vecina de Redondela a la que se le perdió su rastro hace ocho meses, en julio de 2021, en Arcade. Tampoco se tienen pistas de Elías Carrera, el taxista sexagenario de Ourense que en 2013 alquiló un coche para desplazarse a Vigo y que, tras entregar el vehículo, nunca se supo nada más de él. “Hubo pistas, mucha gente se molestó en llamar para colaborar, pero no se sabe nada de su paradero”, decía hace poco su hija Sandra. Esta familia, como las de otros muchos desaparecidos, ni abandonan la lucha ni pierden la esperanza. Su gran miedo es que los casos de sus seres queridos “caigan en el olvido”. “Que no ocurra eso, por favor”, suplican. La geolocalización del móvil, una técnica usada en el caso del joven Joel que se quiere potenciar La alarma social que provoca el fenómeno de las desapariciones de personas requiere “una respuesta rápida y multidisciplinar”. Es lo que piden las familias y una cuestión clave que se destaca en el informe anual del Ministerio del Interior. Una de las vías de investigación pasa por aprovechar “los avances tecnológicos en materia de comunicación” y, concretamente, los datos que puedan facilitar las compañías telefónicas relativos a la geolocalización de los móviles de los desaparecidos. Precisamente, tras obtener autorización judicial, la Policía Nacional de Vigo pudo geoposicionar el teléfono del joven Jorge Joel: no resolvió el caso, pero sí permitió saber que el terminal se apagó esa misma noche y que la última señal situaba al chico no demasiado lejos de su casa, en la zona de la calle Coruña próxima a Beiramar. En relación con esta técnica, hay en marcha una propuesta de reforma legal para regular el deber de cesión de estos datos para investigar delitos graves o localizar a desaparecidos “en situación de desamparo o riesgo vital”. Junto a ello hay otras muchas herramientas fundamentales en una investigación así. Wenceslao Yáñez, coordinador de SOS Desaparecidos en Galicia, cuyo hijo, Pedro, está desaparecido desde 2012, pone el acento por ejemplo en los guías caninos, de gran utilidad “en zonas rurales” para la búsqueda temprana de personas mayores que se pierden tras desorientarse.