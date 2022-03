La asociación Down Vigo retoma los actos presenciales, dos años después, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. El próximo lunes 21 de marzo el Centro Comercial Vialia acogerá un acto a las 19 horas para clausurar la exposición de tapices “El viaje de mi vida” y que incluirá un concierto a cargo de Asotraxe (Asociación Xuvenil do Traxe Tradicional Galego de Tui).

La muestra, que se puede visitar estos días en Vialia tras su paso por diferentes puntos de la ciudad, recoge los tapices elaborados por 8 personas con síndrome de down, en su mayoría mayores de 50 años. Cada uno de ellos refleja sus experiencias vitales y sueños y los han confeccionado con ayuda de sus profesores y gracias a las donaciones de material de particulares y empresas.