Concierto a 4 pianos, regalo para oyentes con mucho gusto

Hoy empezamos hablando de música, que si es clásica aquieta los corazones. ¿Hemos visto en Vigo un concierto a cuatro pianos? Yo no lo recuerdo, así que creo que no solo será un placer sino una novedad poder asistir el próximo día 25, viernes, al concierto Piano en 4D, Músicas para catro pianistas, que el Conservatorio Superior de Música de Vigo ofrecerá en el auditorio Martín Códax a las 20 horas. Yo os lo anticipo por si queréis asegurar el espacio para oír a Pablo Rodríguez, María José Cid, Isabel Gil y Nicasio Gradaille en cuádruple acción pianística dirigidos por Javier Viceiro y acompañados por una orquesta de violines (Marta Vélez, Sultana Altynbekova...), viola, cello y contrabajo. Me cuenta María José Cid que el programa que se presenta muestra la versatilidad de la música compuesta para varios teclados, en este caso con Vivaldi, Bach, Debussy, Chabrier y Olson. Id cogiendo sitio porque es una joya para espíritus selectos.

Lola Doporto, alén dos soños Tuvo buenos padrinos la artista Lola Doporto, que vino del barco más grande del mundo, el de Valdeorras, para exponer su muestra “Alén dos soños” en Vigo, que a su vez es según Méndez Ferrín, “a fronteira do alén”. En la inauguración estaban como representación política los alcaldes de Vigo y de O Barco, Caballero y Alfredo García, además de la concejala Uxía Blanco; como maestro de ceremonias, el editor Bieito Ledo y como portavoz el agarimoso pintor e italianizante cantor Antón Pulido, en su tiempo maestro por aquellas tierras barquenses. Hermosa exposición la de Lola Doporto. Dice ella que el color es su modo principal de expresar emociones pero hay mucho más en esta sorprendente muestra que incluye maniquíes a tamaño real que parecen salidos de los cuadros y en la que los personajes de estos son, según ella, el reflejo de la manipulación de las masas por parte del poder. La tenéis en la Sala2 de Afundación en Vigo (V. Moreno, 21). Y los de Vigo Gastronómico Empezamos con música, seguimos con pintura y acabamos con gastronomía, que no será una de las Bellas Artes pero a veces lo parece. Y es que tenemos en Vigo una nueva marca, un ensemble hostelero, una conjunción de voces culinarias. Son los de Vigo Gastronómico, una iniciativa de 10 restaurantes vigueses: María Manuela, Mijo, Lume de Carozo, La Contenta, O Croque, Morrofino, Niño Corvo, La Carpintería, Living y La Pintxoteca. Yo no voy adelantar su proyecto porque eso harán ellos durante su bautizo público, el 6 de abril en el Salón de Recepciones de Afundación, en Policarpo Sanz, 24. Esperaremos.