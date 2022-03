La implicación del Conservatorio Superior de Música de Vigo con los programas Erasmus es incuestionable. A lo largo de la década que lleva apostando por este proyecto de movilidad internacional fueron más de 700 los intercambios practicados, primero entre conservatorios de la Unión Europea –el conocido como K-103– y posteriormente ampliaron su proyección con acuerdos bilaterales con instituciones como Serbia, Kazajistán, China o EE UU, entre otras.

"Llamada de auxilio"

Ahora, esta participación ha ido un paso más allá del servicio puramente formativo o cultural. Y es que la guerra de Ucrania ha tocado muy íntimamente al centro, que año tras año acoge a alumnos de países eslavos. Tanto es así, que desde la institución viguesa ya han iniciado los trámites para coger los próximos meses a una veintena de alumnas ucranianas, algunas de las cuales estuvieron ya en el centro durante el primer semestre y que , de regreso a su país, se encontraron con un conflicto armado del que no pueden escapar sin esta ayuda. “Ha sido una llamada de auxilio que no podíamos ignorar. Hemos convivido con prácticamente la mitad de ellos el primer semestre y no podíamos dejarlos allí, nos tocaba dar este paso al frente”, explica su director Esteban Valverde, quien ayer aterrizaba desde Polonia a donde acudió para coordinar todo el proceso de llegada de estos estudiantes.

Búsqueda de alojamiento

Aquí en Vigo, el coordinador de programas internacionales, José Luis Rodríguez, organiza la disposición de las aulas y sobre todo, del alojamiento, extremo en el que se ha involucrado todo el claustro del Conservatorio vigués.

Algunos podrán quedarse en pisos de amigos que han hecho durante su estancia en Vigo, en cambio otros buscan pisos de alquiler con la dificultad que eso supone. Por ello, los profesores se han unido para ayudar en la búsqueda de pisos o habitaciones de alquiler a precios moderados o una acogida temporal hasta encontrar un lugar donde quedarse teniendo en cuenta que, si bien son estudiantes Erasmus, “lo más probable es que al finalizar su beca sean refugiados”.

Colaboraciones

En esta iniciativa, el CSM de Vigo no está sola sino que cuenta con la colaboración de los conservatorios de Oviedo, Sevilla, Valencia y Barcelona para ayudar a salir a alumnos de Grado Superior de Kharkiv y de Kiev. Entre todos, están tratando de canalizar la llegada de 30 alumnas que rondan los 20 años.

Mochila e instrumento

Todos recibirán una beca inicial del programa Erasmus + por tres meses. Con ella estarán cubiertos hasta junio, cuando se termine este período, se estudiará la posibilidad de que puedan tener una segunda beca para el cuatrimestre de septiembre-octubre-enero y que puedan continuar algún tiempo más. Teniendo en cuenta cómo evolucionan los acontecimientos, desde la institución académica sostiene n “presumible” que su estancia tenga que prolongarse bastante. “Hemos reconvertido una línea de becas para otros países y así poder traer a este alumnado. La semana pasada lograron cruzar la frontera, solo con una mochila y con sus instrumentos”, cuenta apenado Valverde. “No podemos imaginar cómo es este viaje, quizás venir y estar aquí es lo más fácil, lo duro es pensar cómo estarán sus familiares que han tenido que quedarse allá y que no saben cuándo volverán. Esa incertidumbre es lo que pienso que les resulta peor”, vaticina el director y profesor del centro musical vigués.

Primeras llegadas

Para esta semana está prevista que lleguen las siete primeras jóvenes procedentes de Kharkiv y para el día 20 los restantes. “Para nosotros era un compromiso moral, llevamos teniendo a estudiantes de estos países desde hace cuatro o cinco años y ahora es cuando realmente nos necesitan”, concluye Esteban Valverde.