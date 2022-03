La viguesa editorial Agoeiro ficha la asesoría de Cardeñoso

Me preguntaba yo por dónde andaba Severino Cardeñoso, que no se le veía desde su feliz jubilación de tanto trabajo editorial, es decir, dando a la luz tantos libros que no respaldan las grandes editoriales. “Es que está ejerciendo de abuelo”, me decían, y yo pensaba en cuánta experiencia había perdido esta ciudad por su retiro. Pero ahora me entero de que Seve, Severino Cardeñoso, quien fuera el fundador de Ediciones Cardeñoso, aunque se haya jubilado vuelve a la vida editorial como Asesor (altruista mente) del Consejo Editorial de la joven Ediciones Agoeiro, nacida durante la pandemia, de manos del periodista vigués Jorge Alonso, el exjefe de prensa del ministerio de Sanidad con Ana Pastor. Agoeiro, con ya 30 títulos en su haber, se ha hecho además con el fondo editorial de Cardeñoso, del cual van a reeditar algunos de sus títulos relacionados con Vigo. Cardeñoso, ya abuelo, compagina así su faceta de jubilado con la de su pasión por los libros. Agoeiro a la vez, cuenta con el asesoramiento de quien fuera el pionero en la autoedición en nuestra ciudad, con una experiencia de muchísimos años a sus espaldas en ese mundo. El nombre de Agoeiro está tomado del islote que está en la isla sur de las Cíes, llamado Agoeiro o Boeiro. ¡Recuperamos un abuelo!

Orozco con Igual Arte en Vigo ¡Hoy estará en Vigo otra vez Antonio Orozco enganchado su sentido solidario con la ONG que dirige Cristina Lago! Ella preside Igual Arte, que nació en 2002 para trabajar por la inclusión real de la diversidad y que ya tuvo en Vigo a Orozco el pasado verano para grabar con los chicos un tema del proyecto Somos. Digamos que Igual Arte es el primer centro ocupacional en España que enseña música, teatro, danza y artes plásticas. En julio salió, si no recuerdo mal, , una primera grabación con Silvia Superstar; una canción preciosísima cuya letra era de los chicos y la musicalización la hace Silvia, tocada y cantada por ella y por el grupo de la fundación, Chungo Pastel. Luego vino Orozco, hace unos 8 meses, y hoy vuelve. En esta ocasión grabará el videoclip de la canción “Piel con piel”, también con el grupo pop-rock Chungo Pastel, canción que fue presentada en la gala del pasado mes de diciembre. Mañana ampliamos. Mi ‘weekend’ teresiano Me fui el fin fe semana a Ávila coincidiendo con un centenario de Santa Teresa. No tengo fe, maldita sea, pero soy hincha de Santa Teresa, que nada tiene que ver con esas hordas de hinchas del fútbol, que yo reclutaría a la fuerza para primera línea del frente. Ya os contaré mi peregrinación teresiana de weekend.