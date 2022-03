Tráfico detectó 16.416 vehículos en Vigo sin pasar la ITV

Junto al carné de conducir, el permiso de circulación y el seguro, la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es requisito indispensable para poder discurrir por la vía pública con un vehículo. Pese a ello, no todos los conductores tienen al día este trámite. Concretamente, la Dirección General de Tráfico (DGT) detectó a más de 16.000 vehículos en el municipio vigués que están dados de alta sin haber superado la ITV . Esto es, sospechan que un total de 16.414 coches, motos, camiones o remolques puedan estar en circulación sin haber obtenido el visto bueno en esta revisión obligatoria. En concreto, el último análisis de la DGT, a fecha de 2019, señala que hay 8.303 turismos sin esta revisión obligatoria y otras 5.014 motocicletas. El resto de vehículos suma cerca de tres mil casos más.

Los motoristas, más infractores

La cifra se mantiene estable con respecto a los años anteriores, eso sí, lejos de los datos obtenidos con 2015, cuando se detectaron hasta 18.882 vehículos que carecían o no habían superado la inspección. Los datos recogidos por la DGT pone de manifiesto una mayor infracción por parte de los motoristas. Y es que la cifra de 5.014 motocicletas que no disponen de ITV supone el 20% del total del parque vigués, 28.071 (en ambas cifras no se incluyen los ciclomotores). Por la contra, en el caso de los coches solo afecta al 6% del total: 8.030 de los 150.902 turismos censados en Vigo.

Edad media del parque

En cuanto a la edad media del parque de vehículos esta se sitúa en los 11 años, uno más de lo detectado en 2015. Destaca, por elevada, la edad media de los ciclomotores, que se sitúa en casi 17 años. Por abajo, estarían las motocicletas, con 10,3 años.

Sanciones

Circular sin la ITV supone una infracción de tráfico castigada con multas de entre 200 y 500 euros según su gravedad. Esta sanción no acarrea pérdida de puntos a diferencia de otras tantas que fueron interceptadas por Tráfico. Concretamente, a lo largo del año 2019, los vigueses perdieron 19.018 puntos, o lo que es lo mismo, una media de 52 diarios por infracciones viales.

Exceso de velocidad

¿Cuáles fueron las más comunes? Los excesos de velocidad se llevan el primer cajón del podio con más de 4.720 sanciones. De ellas, en un total de 221 casos el exceso de velocidad era tal que el conductor llegó a perder seis puntos. Eso es por llegar a duplicar la velocidad permitida según el tipo de vía.

No respetar los semáforos en rojo se cuelan en al segunda posición con 705 infracciones, seguidas del uso del teléfono móvil al volante, que se tradujo en 538 multas. El consumo de alcohol y drogas motivó otras 600 sanciones y, por último, no cumplir con las medidas de seguridad relativas al uso de cinturón o casco derivaron en 152 multas. En total, fuero 6.721 las sanciones impuestas por Tráfico a lo largo de 2019.

En cuanto al censo de conductores, son 180.304 los vigueses que cuentan con permiso de conducir de un total de casi 300.000 habitantes, 2.000 pilotos más que los contabilizados un lustro atrás.