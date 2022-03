El “fenómeno Abel Caballero” da el salto al papel

“Líder, planificador y showman”. Son los tres términos que escoge Alex Fernández Garrido (Tui, 1 de enero de 1997) para describir al Abel Caballero político. Es el autor del libro "El fenómeno Abel Caballero. Ejecución de una campaña permanente", disponible en formato físico y electrónico. En más de 130 páginas, identifica las razones del éxito del alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde su llegada a la política de Vigo, donde “ha logrado alcanzar un 68% de apoyo y convertirse en el alcalde más votado de la historia en una gran ciudad”, como reza la publicación, de Ediciones Beers&Politics. “Antes de ser alcalde, tenía planificadas las primeras 100 ideas para las ruedas de prensa”, manifiesta su autor a modo de resumen.

El escrito es una adaptación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de este joven, que cursó en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) un máster en Marketing, Consultoría y Comunicación política tras graduarse en Ciencias Políticas. Arrojó luz a las cuestiones planteadas en la obra con entrevistas a expertos en comunicación política, a los líderes de las formaciones municipales de la oposición (Xabier P. Igrexas, del BNG; Rubén Pérez Correa, de Marea de Vigo; y Alfonso Marnotes, del PP), a periodistas que ejercen en la ciudad, a un asesor del regidor (Carlos Prado) o al propio Abel Caballero. En total, unos seis meses de esfuerzo.

Fernández asegura que el perfil del mandatario local es “único”. “Puede haber cierto parecido con Miguel Ángel Revilla –presidente de Cantabria– o Paco Vázquez –exalcalde de A Coruña–, pero no es el mismo. Con Vázquez, no encontré el hilo vertebrador de esa comparación. Sí hay similitud con el Miquel Iceta bailarín y dicharachero de la campaña con el PSC para las autonómicas de hace seis años”, detalla antes de destacar por qué incluye en su título el concepto de “campaña permanente”: “Es una combinación de elaboración de imagen y cálculo estratégico que convierte la gestión del gobierno local en un instrumento diseñado para mantener su popularidad. No es estar todo el día lanzando mensajes en busca de voto. Su fin, realmente, es lograr el mayor apoyo posible a su figura y tratar de que ese apoyo se mantenga hasta las elecciones”.

¿Y qué pilares posicionan a Caballero en lo más alto? El principal, según apunta, es la “emocionalidad”. “Es su gran caladero de votos: mostrar y fomentar el sentimiento de pertenencia y orgullo de ser de Vigo, el ir con la bandera de la ciudad. Si vas a un partido del Celta en Balaídos, ves a muchos aficionados con la segunda equipación de esta temporada, que lleva los colores de la bandera de Vigo. Logra tocar la fibra de orgullo vigués de una ciudad que, según su discurso, dejó de ser gris gracias a su transformación y es capaz de levantarse ante las zancadillas de la Xunta”, subraya.

“La mediatización es un elemento importantísimo. Tiene un dominio total de la agenda, con una rueda de prensa diaria"

Precisamente, en el libro, aparece como gran elemento tractor del voto la confrontación con el gobierno gallego y su presidente, Alberto Núñez Feijóo. “Si Feijóo da el salto a Madrid, habrá que ver si Caballero se enfrente a la nueva persona que esté al frente del gobierno gallego o cambia de argumentario”, indica, a la vez que cita otros factores que potencian la figura del regidor: su gestión cercana, algo “muy raro” en una ciudad de casi 300.000 habitantes; su papel de showman, “reconocido incluso fuera de Vigo”; su planificación “exhaustiva” del relato; y las acciones o el “liderazgo personalista”, es decir, “su marca propia por encima del PSdeG”.

El autor del trabajo añade a estas claves dos más. “La mediatización es un elemento importantísimo. Tiene un dominio total de la agenda, con una rueda de prensa diaria, algo que no se ve ni en el Gobierno de España”, destaca. La segunda es la “periodización” de los anuncios que hace: “No saca el cartel del festival con los 14 conciertos previstos, por ejemplo, sino que informa de los grupos o cantantes por días y, así, consigue que se hable de eso más veces. Y, cuanto más se hable, mejor”.

Profundizar en la figura de Abel Caballero le ha permitido a este joven cambiar la idea que tenía de él. “Lo sigo desde que tengo conciencia política. Se puede pensar que siempre ha sido así de espontáneo, pero lo cierto es que, en su primera legislatura, era mucho más serio. Cuando se presentó a presidente de la Xunta, su perfil no tenía nada que ver con el actual. Vio que había una opción de evolucionar a la vez que lo hacía la ciudad y lo hizo: su transformación fue abismal, me llevé una gran sorpresa”, anota.

Para explicar el secreto del éxito del alcalde en la ciudad, Fernández señala que “vive por y para la ciudad” y es “auténtico”. “Es muy difícil que la gente reciba el mensaje de que hay que subir la autoestima a la ciudad si no te lo crees; él se lo cree, y trasmite autenticidad, que es clave. Se cree prácticamente todos los mensajes que lanza”, apunta antes de destacar que la obra es apta “para todos los públicos”: “Me consta que profesionales del mundo de la comunicación política lo han tenido en sus manos; está teniendo éxito en el sector”.

Fernández vaticina que el equipo de Abel Caballero recibirá menos apoyo en las elecciones municipales de 2023 con respecto a las anteriores. “Veo difícil que mantenga el porcentaje de voto y logre, de nuevo, 20 concejales. Creo que va a bajar un poco por lógica. El PP está renovado y, a poco que mueva el proyecto, a algún votante le tocará la fibra de la ilusión. Y el BNG está en auge en Galicia, algo debería rascar. Calculo que el PSdeG se quedará en 18 o 19 concejales. Es muy complicado volver a movilizar a tanta gente cuando esa misma gente sabe que vas a ganar las elecciones”, argumenta.