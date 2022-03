Cuando la endometriosis se esconde tras el dolor menstrual

Noya explica que nunca sospechó que podría padecer esta enfermedad. Ahora, con perspectiva, recuerda que quizás en el 2008 ya estaba viéndose afectada por esta patología, puesto que no conseguía quedarse embarazada y su pareja y ella iniciaron los trámites para adoptar. Finalmente, en 2011 logró quedarse embarazada, pero tuvieron que pasar ocho años para que finalmente fuera diagnosticada.

“As mulleres que temos endometriose, a día de hoxe, non temos un tratamento específico, por iso temos que xogar entre a doenza e o tratamento. No meu caso, teño que realizar revisións periódicas na unidade do Cunqueiro e acabei por deixar as pílulas porque me provocaban uns efectos secundarios que non me pagaban a pena, sentábanme moi mal no estómago e tamén animicamente, cada vez ía a menos. Esta é unha doenza que non se vai curar por si soa e mentres non haxa un tratamento axeitado, os médicos van probando”, comenta Cecilia.

Para esta redondelana, el apoyo de QuerENDO ha sido fundamental tras su diagnóstico, y es que, tal y como afirma, “supón un apoio moi importante coñecer a outras mulleres que están pasando polo mesmo e ter un punto ao que dirixirte cando tes algunha dúbida. Creo que fan un traballo espectacular respecto á difusión da doenza e son unha fonte de información que moitas veces non atopas no sistema sanitario”.

Principales retos

El Hospital Álvaro Cunqueiro cuenta con una unidad específica para el tratamiento de la endometriosis. Si bien no concretan el volumen total de pacientes o de mujeres que se pueden ver afectadas en el área sanitaria, la ginecóloga María Viéitez, aseguraba recientemente en un vídeo que grabó para una campaña divulgativa de la Asociación QuerENDO que “a unidade conta cunha grande cantidade de pacientes e pasamos consulta varias veces á semana”.

La facultativa explica que “existe un elevado número de mulleres na área sanitaria sen diagnosticar, porque é certo que en moitas ocasións ás mulleres non se lles fai caso nas súas queixas e sofren durante anos ata que son diagnosticadas. É unha doenza que pasa desapercibida”. En este sentido, esta ginecóloga destaca que los grandes retos que tienen por delante los profesionales en cuanto a la endometriosis “son acadar un diagnóstico e un tratamento precoz, e Atención Primaria xoga un papel imprescindible, porque son quen nos remiten ás pacientes; de aí que unha boa historia clínica sexa fundamental”.

“Calquera dor é un sinal de alarma; por que non pensamos igual ante a menstruación?” Cristina Fernández - Presidenta de la Asociación QuerENDO

Es la única asociación de pacientes con endometriosis en Galicia y en la actualidad cuenta con un centenar de socias, una cifra que en los últimos años se ha visto incrementada.

La Asociación QuerENDO lleva años divulgando información en la comunidad gallega sobre una enfermedad completamente invisibilizada, al mismo tiempo que lucha por alcanzar cambios en el sistema sanitario para mejorar la atención a las pacientes que la padecen.

Fernández afirma que la endometriosis continúa siendo la gran desconocida

–Diría que a endometriose segue sendo a gran descoñecida no ámbito da saúde da muller ou nos últimos tempos houbo avances?

–Sen dúbida, segue sendo a gran descoñecida. Moitas mulleres, e tamén gran parte da sociedade, seguen pensando que a dor durante a menstruación é normal, cando non é así. Calquera outra dor é un sinal de alarma, pero por que non pensamos igual ante a menstruación? As mulleres pensan que é normal, cando en moitos casos chega a ser incapacitante. Hoxe en día afecta a 60.000 galegas e, en España, hai un total de dous millóns diagnosticadas, unha cifra para nada insignificante.

–Que aspectos serían preciso mudar para que esta doenza deixara de estar invisibilizada, tanto a nivel social como por parte do sistema sanitario?

–A endometriose é un problema de toda a sociedade, e como tal, toda a sociedade debe implicarse no seu coñecemento e divulgación. É preciso máis investigación e formación para os profesionais, porque a día de hoxe continúa sen haber un tratamento específico para esta doenza, cando afecta a un 10 ou 12% das mulleres en idade fértil. Os diagnósticos teñen unha demora de 8 anos e pode derivar na infertilidade ou na extirpación de órganos máis alá dos pélvicos, como os riles ou intestino. Por outra banda, a nivel económico tamén ten un forte impacto, xa que moitas mulleres chegan a perder os seus traballos. Dende Atención Primaria debería derivarse ás unidades específicas ante a mínima sospeita e non é así.

–De que maneira repercutiu a pandemia nas mulleres con endometriose?

–Moitísimas mulleres perderon a oportunidade de ser nai, xa que non puideron realizar a fecundación in vitro e o seu tempo pasou.