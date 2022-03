La tregua intermitente dada por las lluvias en los últimos días permitió disfrutar a los vigueses del “entrante” del regreso de la Reconquista. El concurso “Retapas” organizado por la Asociación Casco Vello Hostelería y la Asociación Veciñal e Cultural llegó al ecuador de su quinta edición con un notable éxito de acogida y afluencia.

En el fin de semana de descanso entre el final de la Arribada y el comienzo de la Reconquista fueron centenares las personas que aprovecharon. Algunos de ellos, como La Quesería y su particular “Filloa do Mar” –con pulpo, langostinos, queso azul y mejillones– llegaron a colgar el cartel de agotadas.

El concurso toma toda la zona vieja de la ciudad, desde Teófilo Llorente a Marqués de Valladares y de la zona del Náutico a Porta do Sol. Su “zona cero” particular se encuentra entre la Praza da Constitución y la rúa Palma; donde es posible incluso realizar un París-Dakar “a la viguesa”. En total son 28 tapas de pulpo, sándwiches, croquetas, albóndigas o tacos con las mejores materias primas. Algunos, como el Bar La Contenta, hacen doblete y dan a elegir entre “La Rumorosa” o “La Marsellesa”, permitiendo elegir bando en esta Reconquista.

Aquellos que aún no hayan disfrutado de alguna de las creaciones tienen en próximos siete días su última oportunidad; ya que el fin de semana del viernes 25 el mercado gastronómico le tomará el testigo.

De acompañamiento a estos platos, todos ellos con un precio único de 3 euros, encontramos también ocho cócteles diferentes con nombres tan sugerentes como Bloody Napoleón, Mojiño o Quitapenas; todos ellos elaborados con licores gallegos o franceses.

El jurado tendrá en cuenta la elaboración, presentación, sabor y originalidad de las mismas. También habrá sorteo de premios para aquellos que compartan en sus redes sociales una foto del Retapas.