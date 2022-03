Muere Fernando Martínez Randulfe, el abogado de los obreros vigueses

Coincidiendo con el aniversario del asesinato de los dos trabajadores de los astilleros de Ferrol que meses después desembocarían en la primera gran huelga contra el franquismo, el movimiento obrero gallego llora la pérdida de uno de sus máximos defensores del último medio siglo. El abogado Fernando Martínez Randulfe (Ourense, 1934) falleció este domingo a los 87 años de edad. En plena dictadura y represión creó con su mujer, la también jurista Elvira Landín, el primer despacho especializado en la causa de toda Galicia.

Una parálisis que le tuvo durante cuatro años en silla de ruedas le permitió seguir de cerca las tertulias de su padre en el café Roma en las que participaban Otero Pedrayo y Vicente Risco. Con diecisiete debió elegir entre la cantera del Real Madrid o los jesuitas, en los que ingresaría para estudiar en Salamanca, Comillas, Vigo, Alemania y París en mayo del 68.

Foi o rostro da xustiza e do compromiso, daquelas avogadas e avogados laboralistas que defenderon os represaliados pola folga viguesa do 1972.



Randulfe encarnou a integridade persoal e profesional. Sempre na defensa dos dereitos das persoas traballadoras. https://t.co/gFuD4ghazs — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 13 de marzo de 2022

Ya de vuelta a España, comenzó sus clases de Derecho del Trabajo en Madrid y coincidiría con otros nombres como Tierno Galván, Cristina Almeida o Jordi Solé.

También con su futura esposa y madre de sus dos hijas, con la que regresaría a Vigo para especializarse en el laboralismo y renunciar a un futuro prometedor con una cátedra ya que “su compromiso ideológico era mucho más fuerte”.

Randulfe entendía “el Derecho como un instrumento para la lucha de clases” y fue consciente de la orfandad de estos bufetes en Galicia. “En el despacho no dábamos abasto, trabajábamos día y noche. Llevábamos a los obreros de Citroën, Barreras, Ascón, Censa, Vulcano, estibadores del puerto, contratas auxiliares. Además de eso asesorábamos en los convenios sectoriales” relataba en 2017 a FARO DE VIGO rodeado de otros presos políticos del franquismo como Carlos Núñez, Jaime Garrido y Juan Benavides a las puertas de la antigua cárcel de la ciudad, hoy reconvertida en el MARCO. “Al cruzar sus puertas siempre tengo que hacer como un esfuerzo mental para que no me asalten la cabeza aquellos tan amargos recuerdos” reconocía.

Ese compromiso también le llevaría a la política, vinculándose originalmente al PCE pero atendiendo a todo los obreros en un proceso de máxima atomización en el sistema de partidos. Encabezó la lista de Esquerda Galega por Ourense en las primeras elecciones autonómicas, aunque no obtuvo el escaño.

En los siguientes comicios de 1985 sí que lo lograría como número dos de Camilo Nogueira en la candidatura del PSG-EG por Pontevedra.

La participación en la vida pública fue común en toda su familia, siendo el mayor de siete hermanos. Su padre, el profesor y periodista Ángel Martínez Doval, formó parte de la Irmandade Galeguista de Ourense. Su madre ejerció como maestra.

Su hermano Manuel ejerció como senador por la misma provincia (1986-93) y su hermana Teresa llegaría a ser la embajadora de Costa Rica en España después de casarse con un empresario de dicho país.

Abandonada la política institucional, con el tiempo se incorporó en ESCULCA, el Observatorio para a defensa dos dereitos e libertades públicas. En ella trató de “crear centros de pensamiento constitucionalista” en Galicia a través de una revista y pese a su avanzada edad, seguía saliendo a las calles “manifestación tras manifestación”.

En febrero de 2013 el Colegio de Abogados condecoró a Randulfe y Landín por sus 40 años de servicio al oficio. Dos años después, Comisiones Obreras haría lo propio en otro acto que serviría de presentación para el libro “Elvira e Fernando. Xustiza, traballo e libertade” de José Gómez Alén.

Allí estuvieron Manuela Carmena, el secretario general de CC OO en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, el exfiscal superior de Galicia Carlos Varela, o el presidente de la RAG, Xesús Alonso Montero, entre otros.

Sus restos serán incinerados este lunes a la una de la tarde en el tanatorio de Pereiró.