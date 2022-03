El IIM-CSIC desvela los mecanismos de la inmunidad del pulpo

Científicos de todo el mundo se esfuerzan en desentrañar los misterios que todavía rodean al pulpo. Cada avance ayuda a recomponer el puzle biológico de esta especie clave para Galicia y que además puede ser un modelo de gran interés para el estudio de otros organismos, incluido el humano. El Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC lidera un proyecto innovador con financiación nacional para desvelar los mecanismos de su respuesta inmune mediante tecnologías de última generación y cuyos resultados, además de un interesante conocimiento básico, permitirán diseñar nuevas estrategias de prevención de enfermedades para un cultivo que garantice su salud y bienestar.

Immunoctopus está liderado por Camino Gestal, jefa del grupo de Patobiología Molecular Acuática, y recibirá 145.000 euros hasta 2024 dentro del Plan Nacional de I+D. “Es un proyecto pionero en el estudio de la respuesta inmune del pulpo en el que utilizaremos tecnologías de última generación como la secuenciación masiva transcriptómica de célula única, que nos ofrecerá millones de datos para identificar qué genes se están expresando en cada uno de los tipos celulares con capacidad de defensa, fundamentalmente los hemocitos (células sanguíneas), y analizar si hay diferencias a nivel de funcionalidad. Y también utilizaremos la proteómica para identificar las proteínas del suero implicadas. Todo esto nos dará una información muy valiosa para estudiar el sistema de defensa de estos animales frente a patógenos o agresiones externas”, destaca.

El sistema inmunitario mantiene el equilibrio de un organismo frente a agresiones externas de patógenos o contaminantes. Reconoce lo dañino y reacciona frente a ello. Y está compuesto por moléculas solubles y células localizadas en diferentes tejidos y órganos, siendo las sanguíneas las más destacadas.

Tradicionalmente, se ha diferenciado entre la inmunidad innata, presente en todos los organismos, y la adaptativa o respuesta adquirida, propia de los vertebrados, capaz de generar una memoria y base de la vacunación. El pulpo y el resto de invertebrados carecen de ella, aunque su sistema innato “es muy eficiente y les ha permitido sobrevivir y mantenerse evolutivamente”.

Además, las últimas investigaciones sobre diversos invertebrados empiezan a determinar que su inmunidad no sería tan básica como se pensaba. “Se han encontrado moléculas alternativas diferentes a las conocidas en el sistema adaptativo, pero con un alto grado de diversificación para el reconocimiento de lo no propio y específicas para diferentes patógenos. Y esto podría ser la clave de la exitosa respuesta inmune de los invertebrados. Ahí es donde vamos a profundizar en este proyecto”, explica Gestal.

A la luz de hallazgos recientes, buscarán algún tipo de memoria inmune

“Durante mucho tiempo se asumió que la memoria inmune era exclusiva de la respuesta adaptativa, pero estudios recientes indican que células inmunitarias innatas pueden mostrar características adaptativas. Y, de hecho, se ha demostrado cierto grado de memoria en experimentos de reinfección en invertebrados”, añade.

“El pulpo es un animal muy evolucionado respecto a su grupo, el de los moluscos. Identificar si existe algún tipo de mecanismo de diversificación de moléculas de reconocimiento de lo no propio y de memoria inmune de tipo transitorio resultaría en un mejor entendimiento de sus mecanismos de defensa. Y también permitiría sentar las bases claves para el diseño de estrategias de lucha contra las enfermedades”, remarca.

Cría en cautividad

De ahí el gran interés del proyecto para el futuro cultivo de una especie que goza de una altísima demanda en el mercado. Se trata de un producto muy saludable, ya que es rico en proteínas, vitaminas y omega 3 y bajo en calorías, y además alcanza la talla adulta en un periodo relativamente corto. “Es un buen candidato para la diversificación de la acuicultura y su cultivo a escala comercial está en vías de optimización”, apunta.

Su valor comercial ya ha provocado una “importante disminución” de los stocks de las poblaciones naturales, por lo que se está importando pulpo de otras zonas geográficas. “Para proteger este importante recurso pesquero en Galicia y abastecer la fuerte demanda es necesario desarrollar una acuicultura de pulpo común (Octopus vulgaris) eficiente y sostenible, y que además asegure el bienestar de los animales”, defiende.

A día de hoy, comenta la experta, no existe ninguna estrategia para luchar contra las enfermedades en cefalópodos más allá de las buenas prácticas sanitarias y alimenticias. Pero un “conocimiento exhaustivo” del sistema inmune de los pulpos permitiría desarrollar nuevas herramientas relacionadas con la reacción frente a los patógenos y la prevención, por ejemplo, vacunas.

Gestal recuerda que ya existe una directiva europea sobre bienestar y protección de animales utilizados para fines científicos que incluye a los cefalópodos. Y la comunidad científica que trabaja con estos invertebrados, de la que ella forma parte, publicó en 2015 una guía con indicadores de salud y bienestar avalada por la Federación Europea de Animales de Laboratorio.

“Y ahora tenemos que seguir profundizando en estos estudios para conseguir una acuicultura sostenible y que garantice su bienestar. La propia sociedad demanda que existan y se cumplan estos marcadores y además repercuten en una mejor calidad del producto”, subraya.

Colaboran el Centro de Supercomputación de Galicia, la Universidad de Vigo y el Sergas

El grupo del IIM-CSIC liderado por Camino Gestal suma años de experiencia en el análisis de los patógenos que afectan al pulpo y de su comportamiento frente a ellos, pero el proyecto Immunoctopus llegará a un nivel de detalle inédito. “Nunca se había hecho un estudio tan exhaustivo de identificación de genes de respuesta inmune. Podremos analizar miles de células una por una e identificar los genes que se están expresando en cada una de ellas, lo que posibilita estudiar la función específica de cada uno de los tipos celulares implicados en el proceso de defensa”, señala la experta, que trabajará con sus compañeros Sonia Dios y Jaime Pérez.

Y esto será posible gracias a la utilización de técnicas de análisis masivo y la colaboración del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga). En la iniciativa también participan la investigadora Susana Magadán, del grupo de Inmunología del Cinbio de la Universidad de Vigo, Francisco Gambón, jefe del servicio de Inmunología del Chuvi, y expertos de Lovaina (Bélgica). “Los estudios de biología comparada siempre son de interés para el avance del conocimiento científico en esta disciplina”, apunta Gestal.

Experimentos

El proyecto incluye la realización de experimentos in vivo, en los que se estimulará el sistema inmune de ejemplares de pulpo mantenidos en los acuarios ubicados en Bouzas, y también in vitro, a partir de células sanguíneas. “Queremos estudiar si es capaz de discriminar el material propio del no propio, cómo es esa respuesta inmune y cómo las células sanguíneas y moléculas presentes en el suero reaccionan frente a la exposición a patógenos. Por supuesto, contamos con personal especializado y capacitado para garantizar el bienestar de los animales en todo momento”, subraya Gestal.