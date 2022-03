Los 7 millones de euros de plusvalías que ahorró el Constitucional a los vigueses

Uno de los impuestos que lleva en el punto de mira de la Justicia desde hace años es la plusvalía, el tributo que pagan los ciudadanos a los ayuntamientos por vender o transmitir una vivienda o finca. El primer golpe judicial llegó en 2017, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional anulaba la obligación de abonar esta tasa al vender la propiedad a pérdidas. Antes había que pagarla siempre. Desde entonces hubo más resoluciones judiciales en torno a este gravamen, la última es del pasado 26 de octubre, cuando nuevamente el Alto Tribunal declaraba nulo este impuesto al tildar de inconstitucional el método de cálculo porque fija un aumento del valor del bien aunque no se haya producido; obligando al Estado a aprobar de forma exprés un nuevo real decreto ley para reactivarlo.

Exenciones

Desde entonces, este escenario judicial ha permitido a los vigueses ahorrarse más de 7,2 millones de euros en el impuesto de plusvalía, según los datos que maneja el Concello vigués. Así, este año han sido cerca de un millar los ciudadanos que se han visto exentos de pagar el tributo al vender sus pisos o bienes con pérdida –al ser el valor de transmisión inferior al de adquisición– o al mismo valor. Esta cuota cero también es efectiva cuando aún habiendo ganancia, el incremento patrimonial es mínimo, prácticamente testimonial. A mayores, a lo largo del 2021 el Concello realizó devoluciones por ingresos indebidos por importe de un millón de euros.

Más de 10.000 transmisiones

¿Cuáles son los datos de la plusvalía municipal en Vigo? Pues, según la información facilitada por el Gobierno local el año pasado hubo 10.775 transmisiones, generando cada una de ellas la autoliquidación del impuesto, un millar a cuota cero. La recaudación municipal oscila año a año ya que depende del número de compraventas; por ejemplo en 2020 fueron 11.838.

Estas 10.775 transmisiones se traducen en una recaudación de 7,8 millones de euros para las arcas municipales, de las cuales el 40% fueron a consecuencia de herencias, el 37% por la compraventa de propiedades y un 20% por mejoras, derivaron de pactos de mejora, una figura propia del derecho civil gallego que se constituye como una forma de transmitir bienes o derechos antes del fallecimiento de la persona en cuestión. Son, en resumen, las conocidas como herencias en vida.

Beneficios fiscales

En las autoliquidaciones derivadas de las herencias y de las mejoras el 20% –en torno a las 1.500– se beneficiaron de la bonificación por vivienda habitual (50%) que se recoge en la ordenanza fiscal reguladora del tributo, alcanzando un importe total de 900.000 euros

Así, de media y contabilizando solo aquellas autoliquidaciones en las que hubo que pagar de forma efectiva, es decir las 9.775 que no fueron a cuota cero, la cifra se sitúa en 804 euros, cien euros menos que el ejercicio anterior que situaba el importe medio de las autoliquidaciones en 924 euros.

Nuevo Real Decreto-ley

A partir de este año, habrá un escenario completamente diferente a raíz de la sentencia del Constitucional del 26 de octubre, que afectará irremediablemente a la recaudación. La anulación del tributo obligó al Ministerio de Hacienda a ultimar una reforma para blindarlo, que se tradujo en el Real Decreto-ley 26/2021. Establece dos mecanismos para que los ayuntamientos puedan calculan el impuesto, a elección del contribuyente. Puede calcular el valor del tributo multiplicando el valor catastral por unos nuevos coeficientes que se fijarán anualmente –que es la que se estaba usando hasta ahora– o bien mediante el cálculo de la ganancia real obtenida entre el precio de venta y el precio de compra.

El ayuntamiento vigués ha tenido que adaptarse a este Real Decreto con una nueva Ordenanza Fiscal donde los coeficientes para el cálculo de la tasa reducen la cuota a pagar para la mayor parte de las transmisiones, explican fuentes municipales. Así, añaden, solo se aumenta la cuota cuando el periodo entre transmisión y adquisición en inferior a los cinco años. Por la contra, se obliga a tributar a aquellas en las que entre transmisión y adquisición haya pasado menos de un año (antes estaban exentas).

Su anulación durante 16 días llevó a un aluvión de transmisiones

La anulación del impuesto de plusvalía por el Constitucional motivó un vacío legal que, durante 16 días, impulsó las transmisiones, compraventas y herencias en vida. Durante este lapso de tiempo –26 de octubre a 10 de noviembre– en el que el tributo ha quedado sin aplicación efectiva aprovechando entonces el ciudadano para formalizar la transacciones de inmuebles, al verse exentas de pagar esta tasa municipal. ¿Qué ocurre ahora con todos estos movimientos? Todos los devengos anteriores al 10 de noviembre que no han sido presentados o pagados no se le podrá exigir el pago del gravamen porque no había una normativa vigente. En el caso de que ya fueran pagadas, el propio fallo del Constitucional limita las devoluciones del impuesto a aquellos casos en que las plusvalía estuviesen recurridas y no hubiese resolución firme. Por la contra, todas las obligaciones de pago posteriores al 10 de noviembre ya tributan por la nueva normativa, excepto aquellas que justifiquen que no hay un incremento de valor, es decir, las de cuota cero.