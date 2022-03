Queimán y Pousa montan en cine su historia de vikingos

Quién le iba a decir a nuestra tomiñense Andrea Pousa cuando en 2004 se unió a Vocalitis y al grupo Sueños de Calíope para recibir clases del maestro tenor José Pérez que iba a independizarse con su hermosa voz tras hacer algo de teatro, unirse en 2014 al vigués Bruxo Queimán para formar la compañía de “Queiman e Pousa”, grabar cuatro o cinco discos, actuar con impactantes espectáculos como el de Keltia Musical, que evoca la historia de Galicia, en España, Latinoamérica, Alemania, Irlanda... e incluso responsabilizarse ambos de un cortometraje de vikingos que aún no ha visto la luz pero se presenta hoy en Santiago. Yo quedé ya encantado por su voz yla delicadeza de sus movimientos en una de sus primeras actuaciones, quizás allá por 2005, luego la conocí personalmente en la demandada tapería de sus padres, La Carla, estuve en su cumple ante las arenas de Samil... y la fui perdiendo a medida que su talento la llevaba mundo adelante. En esta producción vikinga, “Jacobsland”, hay actores vigueses como Alfonso Agra, o el mismo Queimán, ourensanos como Sergio Pazos y hasta internacionales como Paul Kavanagh, actor de Vikings.

La música de ayer en Vigo

No voy a tardar nada en hacer una compra libresca, o amenazar al editor para que me lo regale si no estuviera a la venta: “Os timbais da Banda Municipal de Música de Vigo. Historia musical de Vigo a través dunha publicación”, libro editado por la Orquesta Clásica de Vigo en el que participan Pablo Abreu, Alejo Amoedo, David Rodríguez y Manuel Martínez Torres. Muy buena idea la de esta Orquesta Clásica de Vigo que yo vi nacer en los años 80, de la mano de Manuel Martínez Álvarez-Nava. Los timbales son de 1913, fueron hallados en una buhardilla en estado muy deteriorado y el libro recoge el proceso de localización, identificación y restauración de los mismos , pero aprovecha para repasar la situación de la música en nuestra ciudad a principios del siglo XIX, las tiendas de música y las sociedades de la época... También se estudia la figura de Mónico García de la Parra, el director que llega a la ciudad en 1913 y revoluciona el panorama musical. Yo compro.

Y las Cíes como desafío

Me voy a comprar ese libro, estoy tan seguro como que voy a darme un garbeo por la exposición Desafío Audovisual Islas Cíes, que integra 5 proyectos fotográficos y 8 de comic con las Cíes como referente. Jorge Lens está de comisario en la parte fotogáfica, Paulino Pérez en la de vídeo, Kiko da Silva en comic y Powone en graffitti. Vamos a ver su nivel. En la Casa das Artes lo tenéis, aún fresquito.