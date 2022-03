“Las canciones buenas son las que te tienes que quitar de encima”

La música de Quique González (Madrid, 1973) representa las antípodas de lo que hoy se entiende como cultura mainstream. En un mundo frenético y superficial donde las industrias culturales premian la repetición de estructuras y modelos de “éxito”, él y su banda han apostado por hacer todo lo contrario. Sur en el valle, su último trabajo, es con toda seguridad, su disco más existencialista e íntimo. Con una fuerte presencia de elementos paisajísticos que evocan el ambiente de la cordillera Cantábrica, González acompaña al oyente a un viaje por las preguntas vitales que él mismo se hace.

–Cuénteme cómo ha sido el proceso de creación de este disco, “Sur en el valle”.

–Pues mira, tenía tres o cuatro canciones hechas antes de la pandemia. La gira de presentación del disco de Luis [García Montero] se suspendió a causa de la crisis sanitaria. Entonces pensé qué podíamos hacer. Volví a esas canciones que tenía y me puse a escribir unas cuantas más. La idea era hacer un disco, llenar el tiempo también y vivir. Tener un proyecto en la cabeza y meterme en el proceso de escribir nuevas canciones. Así fue. Estuve trabajando con Toni Brunet, productor, y con César Pop, viejo camarada de canciones. Estuvimos trabajando un año y pico en canciones nuevas. Juntarnos con la banda e ir redondeando un poco lo que queríamos. Luego nos fuimos a grabar a La Casa Murada. Buscábamos un disco íntimo pero con banda.

–¿Es casual que, tras dos años de pandemia, haya publicado el que puede que sea su disco más existencialista?

–Supongo que tiene que ver. Las cosas que vivo siempre condicionan las canciones que escribo. Van un poco en paralelo. Intento explicarlas a través de mis canciones. No es un disco hecho en movimiento, sino parado. Contemplando lo que estaba pasando. Creo que eso ha condicionado el paisaje sonoro y también las letras de las canciones.

–Tengo la impresión de que este disco tiene muy trabajado el ambiente. ¿Ha influido el paisaje donde lo compuso en la recreación de esos detalles?

–Creo que sí. Hay una presencia mayor de la naturaleza si lo comparas con otros discos míos. También del entorno donde vivo. Al viento que corre por aquí en la cordillera Cantábrica. Se me ocurrió la idea de que el propio viento fuera, en cierto sentido, el protagonista. Al estar tanto tiempo contemplando este paisaje, es lógico que esos elementos se vayan colando en las canciones. También en la forma de hacerlo.

–Le voy a citar una frase suya que leí en una entrevista: “Hay canciones que necesitas quitarte de encima más que canciones que quieres escribir”. Explíqueme esto.

–Yo creo que las canciones buenas de verdad son las que te tienes que sacar de encima. Canciones en las que un impulso te lleva a escribirlas. Confío más en esas canciones que las que están hechas más desde el oficio, como más premeditadas, digamos. Además soy un tipo muy poco disciplinado, me cuesta mucho eso. De alguna manera confío más en las que nacen de ese empuje. Más de la pulsión que del conocimiento.

–Entiendo que este tipo de canciones de las que habla, además de un gran esfuerzo profesional, también implican otro emocional bastante intenso.

–Desde luego. Si tienes implicación en lo que estás contando. Si quieres ser honesto y te implicas en la canción, sí. Pero muchas veces ese camino es farragoso y muy frustrante. No es nada fácil hacer una buena canción si te importa y realmente quieres llenarla de contenido. No suele salir de casualidad. Se dice que el primer verso es inspiración y todo lo demás, trabajo. Creo mucho en eso. En el fondo hay que darle muchas vueltas y eso, a veces, no es sano para tu cabeza.

–A propósito de la honestidad. Es evidente que a medida que pasa el tiempo, sus letras y sus músicas se han ido modulando, supongo que en relación a lo que ha vivido. ¿Para componer es necesario ser honesto?

–Pues no. A las pruebas me remito. Depende de lo que busques. Hay muchos ejemplos donde eso no es así. Para mí es importante. Valoro la coherencia de la gente en general y de los cantautores en particular. Para sentirte satisfecho de verdad tienes que ser coherente con lo que escribes. Para tener éxito seguramente no haga falta. Para hacer algo realmente valioso creo que sí que hace falta.

–¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a verlo el día 25 en el Auditorio Mar de Vigo? ¿A qué Quique González vamos a ver?

–Bueno, para empezar, la banda es fantástica. Ya llevamos diez conciertos y está empezando a sonar especialmente bonito. Se nota que va creciendo. Es un concierto con mucha intensidad. Acústico pero con mucha potencia. Con una electricidad controlada. Creo que tiene mucho empaque lo que estamos haciendo. Me estoy yendo a casa pensando, de verdad, que estamos haciendo música buena. Realmente es una banda de grandes músicos. Nos gusta mucho lo que estamos haciendo.

–Veremos entonces una banda madurada.

–Yo creo que sí. Además, cuando lleguemos a Vigo ya llevaremos unos cuantos conciertos más. La gente se lo va a pasar bien.