Trabajadores de Ribera Povisa no descartan convocar una huelga si se no se avanza en la negociación de un nuevo convenio colectivo y si la empresa no acepta mejorar las condiciones de una plantilla que lleva 12 años sin actualizar sus salarios. Así lo trasladó ayer la presidenta del comité de empresa, Chus Neira. Por la tarde, empleados del hospital se movilizaron en Gran Vía como medida de presión.