“Siempre hay excusas para tener miedo, no hace falta una guerra o una pandemia”

Clasificar el arte y el personaje de Albert Pla (Sabadell, 1966) es harto complejo. Provocador, subversivo y, sin duda, incómodo. Ha compartido micrófonos con otros de los artistas más irreverentes de su escena como Robe Iniesta (Extremoduro) o Fermín Muguruza (Kortatu). Sus canciones y sus declaraciones incomodan a izquierda y a derecha. Podemos llegó a llevarlo a juicio por un chiste y ha sufrido el hostigamiento de buena parte de los medios españoles orientados a la derecha. Tras la pandemia, él y su equipo han modificado el guion de su espectáculo Miedo para adaptarlo a “este nuevo shock social”.

–Con la explosión de la guerra en Ucrania no he podido evitar recordar su actuación frente al Guernica. Rescato el verso final: “Que esto ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar”. ¿Cómo lo está viviendo?

–Bueno, como siempre, ¿no? Siempre hay una buena excusa para no hablar de las fechorías del Partido Popular.

--Hablando ya de su espectáculo ¿Cree que la pandemia ha cambiado nuestra percepción del miedo?

–Hombre sí que he visto que la gente se lo ha tomado de distinta manera. Pero bueno, ya te digo, para tener miedo siempre hay una buena excusa. Cuando no es una pandemia es una guerra. Siempre existen razones para sentir miedo.

–La primera parte de este espectáculo se creó previo a la pandemia. Estos dos años de encierros y restricciones supongo que le han forzado a modificar el guion.

–Sí y de hecho ha pasado con cualquier espectáculo, o al menos los que he hecho yo. Pero sí que actuación tras actuación, circunstancia a circunstancia, va cambiando, va evolucionando. Y más tras este shock social tan grande que ha habido. Es un motivo más grande.

–¿Qué es “Miedo 2.0”, su espectáculo? ¿Es música, es teatro, es comedia? Explíquemelo como si no le conociera de nada.

–Lo explicaría diciendo que estoy yo solo en el escenario y hay unas proyecciones tras de mí. Estoy hablando, cantando y percibiendo miedos. Probablemente a muchas personas les parezca familiar y empaticen. Aunque estoy solo en el escenario, como hay tantas proyecciones, tantos personajes, paisajes y recreaciones pues puede ser más apabullante que una orquesta sinfónica.

–Supongo que con todo este tiempo, ha trabajado mucho con el miedo de puertas para adentro. ¿Cómo fue todo ese proceso de creación de la obra?

–Pues fue muy sencillo. Como miedos hay muchos, es fácil escoger entre todos esos miles. Además en el espectáculo ha trabajado mucha gente: los pintores que diseñaron las escenografías, la gente de vídeo que hizo las proyecciones, la música, la dirección... Tantas personas que al final se eligieron los miedos que nos eran más fáciles de contar. Cuando dábamos con alguno que era sencillo cantarlo, ilustrarlo, tocarlo... Íbamos a por él.

–Imagino que en todo ese proceso le habrán salido reflexiones.

–Pues no, yo no reflexiono mucho.

–No me lo creo.

–Bueno. Puedo reflexionar, llegar a una conclusión, pero inmediatamente después cambio de idea.

–Durante la pandemia también creó una serie web histórica en clave de humor llamada España de Borbón. ¿Ha pensado en sacar un epílogo tras el archivo de la Fiscalía de las causas de las irregularidades del Rey emérito?

–Bueno [se ríe], sigo en la radio en Cataluña contando la historia de los Borbones. De momento lo hago por la radio, cuando encuentre sponsor igual puedo hacerlo en otro lugar.

–No sé si habrá muchas empresas dispuestas a meterse ahí.

–La verdad es que no he notado muchas sensibilidad al respecto en las empresas que podrían hacerlo. No he notado mucha euforia, apenas me suena el teléfono.

–¿Qué nos vamos a encontrar el sábado en el Auditorio Mar de Vigo?

–La gente se lo va a pasar en grande, creo yo. Todo el mundo sale con miedo por el shock [ríe] y no por mí, que yo lo hago peor. Pero solo por el montaje vale la pena ir a verlo, tiene muchas cosas que ver. Pero yo voy a mostrar eh, no a adoctrinar.