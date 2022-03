El aceite de girasol, más “oro” líquido que nunca

No son ni las 12.30 de la mañana cuando en hasta cuatro supermercados de Vigo y su área las estanterías del aceite de girasol ya lucen vacías. “La gente lo compra a lo loco; fue abrir y ya lo primero que nos encontramos fue a clientes llevándose el aceite, dentro del límite, claro”, explica la trabajadora de uno de estas grandes cadenas de alimentación.

Subidas de precios

Esta imagen que bien semeja a la de hace dos años pero con el papel higiénico como protagonista deja una segunda lectura: el encarecimiento de los precios. “Cuando antes compraba la botella a 1,49 euros ahora me la encontré a casi tres, es un precio muy alto”, cuenta una clienta a la salida de uno de estos supermercados.

Usos

Su uso doméstico para repostería o fritos se ha encontrado con decenas de consumidores frenados por los precios. “Pues sí venía con la idea de comprar aceite pero he visto lo que cuesta, el de oliva claro, porque girasol ya era imposible, y lo he dejado. Tiraré con lo que me queda en casa”, revela otra de estas clientas.

Negocios

Los hosteleros o el sector pastelero también sufren las consecuencias al necesitar comprar en grandes cantidades. “Yo hoy he comprado para la tienda dos cajas de aceite en un macro y me he gastado más de cien euros, y necesito casi cuatro a la semana. Lo peor es que no puedo prescindir de él, lo necesito para las empanadas, para las tartas, para todo”, cuenta esta empresaria, quien incluso valora tener que subir los precios de sus productos. “Al encarecerse tanto las materias primas pues igual sí tengo que subir cinco o diez céntimos los precios en la panadería”, cuenta la hostelera.

Sin desabastecimiento

Lo cierto es que los supermercados y tiendas están reponiendo de forma constante sus estanterías para que los clientes no se vean afectados. “En ningún caso contemplamos faltas de productos. Estamos trabajando intensamente para que no ocurra. Lo que siempre habrá son productos sustitutivos de otros cuya producción pueda estar más limitada”, explican desde Vegalsa-Eroski.

Limites a la compra

En la cadena, como en tantas otras, se ha limitado la venta de aceite de girasol a 5 litros por persona y día, mientras que en la venta mayorista se limita a dos cajas. “Podemos asegurar que a corto y medio plazo el suministro de aceite está totalmente garantizado. El acopio de productos de alimentación es totalmente innecesario y desproporcionado, sobre todo, teniendo en cuenta la variedad de productos y las alternativas que existen. El objetivo de estas medidas es precisamente evitar una mayor tensión de la cadena de suministro”, amplían desde la firma.