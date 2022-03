El jefe de Las 5 Jotas aún no disfrutó de permisos tras casi cuatro años en prisión

En apenas unos meses José Manuel Costas cumplirá cuatro años en prisión. Este hombre, el jefe de Las 5 Jotas, protagonizó la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas detectada en Galicia. Acumuló casi un centenar de condenas, tantas como juicios a los que dio lugar esta causa, pero a efectos prácticos la acumulación de penas que se le realizó fijó en seis años el máximo de cumplimiento efectivo en prisión. Este tiempo de permanencia en el penal de A Lama empezó a correr en junio 2018, después de protagonizar una sonora fuga que finalizó tras ser localizado y detenido no demasiado lejos de Vigo, en Portugal. Así que en el mismo mes de 2024 extinguirá su condena y verá saldadas sus deudas con la Justicia. Pero, aunque ya tiene derecho a pedirlos al cumplir los requisitos objetivos, el empresario no ha disfrutado todavía de permisos penitenciarios de salida.

“En el presente caso el interno cumple los requisitos objetivos reglamentariamente establecidos, pero ello no conlleva en absoluto el automatismo de la concesión. Es en la valoración de los factores subjetivos desfavorables donde concurren aspectos que fundamentan un elevado riesgo de que el mismo no haga buen uso del permiso”. Esto fue lo que determinó la Audiencia Provincial de Pontevedra en dos resoluciones judiciales dictadas en 2021 –en marzo y en septiembre–, en las que se desestimaron los recursos de apelación presentados por Costas contra los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra que, en coincidencia con la Junta de Tratamiento de la cárcel, rechazaba conceder los permisos de salida solicitados por el empresario.

Informe

Lo que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario es que, “previo informe preceptivo del Equipo Técnico”, los presos clasificados en segundo o tercer grado pueden pedir permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración “como preparación para la vida en libertad” siempre que hayan extinguido “la cuarta parte de la condena” y “no observen mala conducta”. El jefe de Las 5 Jotas es un interno de segundo grado que a principios de 2020 ya tenía cumplida la cuarta parte de la condena. Pero la Audiencia, en los autos de 2021 donde deniega las salidas, argumentaba que en esos momentos no concurrían las circunstancias para que disfrutase de días en libertad: el reo presentaba “una deficiente asunción de su responsabilidad delictiva”, no tenía suficiente “implicación” en las actividades de su módulo convivencial y, dado que aún no extinguirá su condena hasta el 19 de junio de 2024, “la preparación de su vida en libertad” no se veía “acuciante” a la fecha de esas resoluciones.

El abogado de José Manuel Costas, Xoán Antón Pérez-Lema, discrepa con los argumentos de los magistrados. “José Manuel está muy implicado en las actividades e integrado en el centro y debe ir preparándose para la vida en libertad, donde no tendrá problema, ya que tiene habilidades profesionales indiscutibles”, afirma el letrado, que señala que será el empresario el que volverá a pedir la concesión de permisos cuando lo vea conveniente.

Espera que su cliente pronto disfrute de esas salidas, ya que en junio, al sumar ya cuatro años en el penal pontevedrés, cumplirá los dos tercios de la condena. “Merece tener permisos y además es un claro candidato para el tercer grado”, insiste Pérez-Lema, que considera que la fuga de dos años que protagonizó en el pasado no debe pesar en su situación actual: “Eso ya pasó hace años; ahora hay que pensar en él como una persona que asumió su condena y que ya debe afrontar su reintegración en la sociedad”.