¿Qué es esa gigantesca grúa que asombra hoy en la ría de Vigo?

El puerto de Vigo se despertó hoy con la visita de un nuevo coloso que arribaba a primera hora de la mañana para fondear en plena ría. Esta vez no era un crucero el que llamaba la atención por sus grandes dimensiones, si no que se trataba del buque-grúa Seven Borealis, un embarcación especial que es utilizada para múltiples propósitos como el de levantar grandes estructuras o realizar tendidos de tuberías en campos petrolíferos y de gas, así como la instalación de plataformas.

Según información de la consignataria Comarsa, el Seven Borealis llegó a Vigo con 112 personas a bordo, entre técnicos y tripulantes, que se dirigen al norte de Europa desde el puerto ghanés de Takoradi, de donde zarpó el pasado 21 de febrero para cubrir las 3.400 millas náuticas (unos 6.300 kilómetros), que lo separan de Vigo. Su escala, según las mismas fuentes, se prolongará hasta el fin de semana y ha sido para el desembarque de varios técnicos que regresan a su país en avión, además de protegerse del mal tiempo. El Seven Borealis pertenece a la empresa noruega Subsea 7, líder mundial en trabajos de ingeniería, construcción y gestión de proyectos en alta mar para la industria energética. Está equipado con una gigantesca grúa giratoria de un solo mástil que se alza a 85 metros desde la cubierta, capaz de levantar pesos de hasta 5.000 toneladas. También cuenta con otras dos grúas fijas que se utilizan para alzar cargas menores. Fue construido en Singapur y entregado en 2012 tras una inversión de 460 millones de dólares. Desplaza 49.700 toneladas brutas, mide 182 metros de eslora por 46 de manga y cuenta con habilitación para un total de 399 tripulantes y técnicos.