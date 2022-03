Vigo, contra el machismo: “Nin escravas, nin heroínas, mulleres con dereitos xa”

El movimiento feminista demostró este 8M su calado social. Una transversalidad que une –en los fundamentos básicos– incluso a partidos antagónicos en el panorama político gallego. Así, a las 19.30 horas del martes arrancó desde la Praza de España una multitudinaria manifestación que puso de relieve, una vez más, que la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres está todavía lejos de alcanzarse.

La brecha salarial entre ambos géneros, que en Vigo es de un 17%, es una de las proclamas que más se repitió entre la marea de personas que durante la tarde tiñó de violeta la avenida de la Gran Vía. También es una de las cosas que más preocupa a Maribel González, licenciada en teatro y representante de Ecoloxistas en Acción: “Es indecente esa diferencia. No tengo ninguna duda de que es una de las principales batallas”. Preguntada por las diferencias de planteamiento entre sectores diferenciados del feminismo, Maribel es tajante: “Hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Esas son las fundamentales”.

En todo el Estado español y por supuesto también en Vigo esos puntos de desencuentro se hicieron notar. Diferentes facciones de la larga cola de personas que colapsó la ciudad durante al menos dos horas gritaban cánticos a favor y en contra de la abolición de la prostitución. Y es que ese es uno de los debates más presentes en el seno del movimiento feminista y donde no hay una única visión. Hoy, en varias pancartas se podían leer lemas como“el feminismo es abolicionista” y otros radicalmente opuestos como “contra o abolicionismo, feminismo inclusivo”.

El otro foco de debate que ha llegado con fuerza a este ocho de marzo ha sido la Ley Trans. Para Marta Goenaga, arquitecta viguesa, no cabe duda alguna al respecto: “A próxima onda do movemento feminista terá que ser, si ou si, inclusiva coas persoas transexuais. Non hai máis opción”. Goenaga argumenta que, en su caso y en el de sus círculos, es un debate que ya ha resuelto hace tiempo. Su opinión, fundamentada en la inclusión, difiere de la de otro sector más reducido de la manifestación en la que se pudo escuchar cánticos transexcluyentes como: “No somos cis [género] , somos mujeres”. En cualquier caso, todas las mujeres entrevistadas durante la movilización por este periódico sientan bases comunes en sus reivindicaciones.

Otra aportación disruptiva es la que hace Transi Fernández, secretaria xeral de CIG-Servizos: “Sen esquecernos dos coidados, creo que é o momento de centrarnos e poñer o ollo nos traballos nos que maioritariamente están empregadas mulleres e que están absolutamente precarizados”. Transi hace referencia, principalmente, a sectores como el de la ayuda en el hogar, las residencias de mayores, limpieza o incluso el sector conservero: “Sen dubida a causa común é a igualdade, pero considero que é necesario poñer o ollo niso que acertamos en chamar traballos esenciais. Non pode ser que teñan esa consideración e que teñan unhas condicións laborais tan abusivas”, remata.

Actos durante la mañana

Aunque la movilización más numerosa se produjo durante la tarde, a lo largo de todo el 8M, miles de activistas, políticas y sindicalistas se manifestaron en actos que también tuvieron lugar por la mañana.

La secretaria das Mulleres de la CIG, Nicolasa Castro, subrayaba durante un acto matutino que “para a CIG o 8 de Marzo segue a ser unha data de loita” e hizo un llamamiento a reivindicar “unha vida digna e en igualdade para as traballadoras de calquera idade e oficio, tamén para as máis novas, que seguen emigrando mentres padecemos unha crise demográfica insoportábel”.

Eventos durante todo marzo

Este año, el Concello de Vigo ha querido hacer una propuesta de eventos relacionados con el Día da Muller que se prolongarán hasta el 22 de marzo. El martes, las 20.00 horas en el Auditorio do Centro Municipal de Teis, tuvo lugar una proyección del film La ola verde, de Juan Diego Solanas. Se trata de un documental que retrata la urgencia con la que las mujeres en Argentina vivieron su lucha por crear una ley que garantizase un aborto legal y seguro.

El miércoles, a las 17.30 horas en la praza 8 de marzo, en cambio, el objetivo de la corporación local son los más pequeños. Así, la escritora Paula Carballeira, guiará un cuentacuentos sobre igualdad para niñas y niños de más de cuatro años. El sábado, será María Casar la mujer que guíe el Roteiro Feminino Sons das Mulleres que saldrá alrededor de las 11.00 horas del paseo de Afonso.