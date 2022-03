La guerra (también) amenaza al pan

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 22% de las importaciones españolas de maíz, el 2,3% del trigo y el 62% del aceite de girasol provienen de Ucrania. Ante un escenario bélico del que se desconoce su fecha de fin, muchos sectores de la economía están en vilo ante un potencial corte prolongado de suministros. Uno de ellos, el de las panaderías. “Estamos extremadamente preocupados, neste mundo interconectado sabemos que esta guerra vai ter unha repercusión moi negativa nos nosos negocios”, argumenta Santiago Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de la Provincia de Pontevedra (Aproinppa).

Rodríguez analiza que, durante el pasado año 2021, las panaderías se vieron en la necesidad de subir hasta dos veces el precio final del pan: “O motivo principal foi a subida das materias primas e, principalmente, o coste disparado da luz”, que ayer batió su récord histórico con 545 euros por megavatio hora. “Neste escenario e coas marxes que traballamos, non nos vai quedar outra que repercutir o prezo no cliente final, pero aínda non, imos aguantar todo o que podamos”, defiende.

Aunque el vicepresidente de Aproinppa explica que existen fabricas y distribuidores con las que los grandes pedidos podrían negociar más los precios, “a realidade é que o 90% das panaderías son pequenas e compran a distribuidores locais”. Según su testimonio y el de otros compañeros, algunos proveedores ya los están poniendo sobre aviso: “Aconséllannos que nos aprovisionemos agora mentres aínda hai existencias e os prezos non subiron tanto”. En cualquier caso, esa capacidad de almacenamiento es reducida en la mayoría de casos y están condicionados por las infraestructuras de las propias empresas.

Es el caso de la panadería Espiga de Oro. Su responsable, Isabel Cendón, observa con preocupación cómo podrá afectar a su negocio las consecuencias de la guerra en Ucrania: “Llevamos ya unos años complejos. Hemos visto cómo subían las harinas, los embalajes, el papel, el aluminio, la luz...”. Cendón opina que se debería depender menos de los mercados extranjeros o, al menos, diversificarlos más: “Me sorprende que con las capacidades de este país para producir trigo, maíz o girasol, vayamos camino de esta situación”, lamenta.

La nueva IXP Pan Galego

De forma casual, esta potencial crisis de abastecimiento de cereales coincide en el tiempo con la salida al mercado de la nueva Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego. La IXP Pan Galego pretende proteger el pan de trigo elaborado de manera tradicional en Galicia. Un pan “con una calidad diferencial” debido a su origen, ingredientes y forma de elaboración. Sus atributos de calidad específicos derivan del cumplimiento de un pliego de condiciones, que será controlado por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), lo que supone una garantía de su autenticidad para las personas consumidoras.

Las principales garantías del pan sellado como IXP Pan Galego es que el trigo que se utiliza está cultivado dentro de las fronteras gallegas. El pliego de condiciones lo define como un pan de corteza dura y triscante, miga esponjosa y alveolado abundante e irregular, que se elabora de forma artesanal con harina de trigo blando de la cual una parte procede de trigos cultivados en Galicia pertenecientes a variedades y ecotipos autóctonos gallegos. Su elaboración se caracteriza por la utilización de masa madre y de una elevada cantidad de agua, así como por los largos tiempos de fermentación y cocción. Esta última siempre en hornos con solera de piedra u otros materiales refractarios. Por ahora, en Vigo se podrá adquirir a partir de mañana en las panaderías Supan y Elena.