Profesionales del servicio de Oftalmología llevará a cabo a partir de mañana una huelga de tres días y desde la Gerencia del área sanitaria se indicó que, en relación con sus demandas de incrementar el número de especialistas en las guardias, “os datos de actividade asistencial realizada a día de hoxe non xustifican esas demandas”, añadiendo que “no primeiro trimestre deste ano, o día que máis pacientes atenderon en Urxencias en 24 horas foi de 23 pacientes, datos que coinciden plenamente entre os sistemas de información da dirección cos rexistrados pola TCAE”.

En este sentido, la Gerencia destacó que “para a atención destes pacientes, a área sanitaria de Vigo dispón dos mesmos recursos que o resto de hospitais do mesmo nivel da nosa contorna. Todos os días existe un facultativo de presencia física, adxunto ou residente, ademais do especialista localizado”. No obstante, desde la dirección afirmaron que se comprometieron con los profesionales a analizar los datos de la actividad de forma trimestral y “en caso de detectarse un incremento que xustifique a segunda garda, se valorará”, concluyeron.