El 80% de los adolescentes olvidan el cinturón de seguridad... en el bus

Daños en la cara al impactar contra el asiento delantero y roturas de fémur o cadera al golpear con las rodillas también en el asiento delantero. Estas graves lesiones puedes ser consecuencia de cualquier tipo de accidente pero se vuelven especialmente frecuentes cuando se trata de la colisión de un autobús escolar. ¿La principal prevención? El cinturón de seguridad.

Partiendo de estos datos, agentes de la Policía Local de Vigo iniciaron este pasado mes de febrero una campaña de vigilancia y concienciación sobre los adolescentes que viajan en transporte escolar para fomentar el uso del cinturón en estos desplazamientos a sus institutos. Los resultados no han sido muy halagüeños: el 80% de los alumnos de entre 13 y 18 años viajan en sus autocares sin abrochar el cinturón. Así, los efectivos municipales inspeccionaron un total de 54 autobuses escolares con capacidad para 1.620 jóvenes, de los cuales 1.304 estaban viajando sin emplear este medio de protección.

Estas revisiones se llevaron a cabo en 14 centros de Educación Secundaria y se ampliarán en las próximas semanas a más institutos, si bien las consecuencias de la infracción no serán las mismas. Y es que esta nueva fase de controles que pondrá en marcha la Policía Local llevará consigo multas. Los responsables de la infracción serán los propios jóvenes que no lleven abrochado el cinturón de seguridad y sus padres serán los responsables subsidiarios para el pago de dicha multa.

Entre los motivos principales de la no utilización del cinturón de seguridad se encuentra el desconocimiento de la obligatoriedad en su uso así como la existencia del mismo. Muchos de los alumnos consultados también explicaban a los agentes que pensaban que la multa iba para el conductor y no pasa ellos, sin olvidar también la presión entre los propios escolares por no usar el cinto si el compañero de al lado no lo lleva.

A este respecto llama la atención cómo muchos de los jóvenes, a la entrada de los policías en los autobuses, se colocaban el cinturón siendo justo en ese momento cuando no es necesario.

Otra de las apreciaciones de los agentes municipales durante esta campaña es que en aquellos autobuses en los que se traslada tanto a alumnos de Primaria como de Secundaria, el porcentaje del uso del cinturón es más alto. Es más, llama la atención que los niños y niñas de Primaria sí viajan “todos” con cinturón –a esas edades tienen que ir acompañados por adultos–, mientras que los más jóvenes de la ESO también es habitual que lo lleven, no así los más adolescentes que son los que prescinden de su uso.

Que el 80% de los escolares no lleven el cinto es un dato que ha dejado preocupado a los agentes. Reconocen que el autocar es un medio tan seguro como el tren o avión pero ante un impacto sus consecuencias se elevarían a un riesgo extremo.

En este sentido, recogen los efectivos locales, el vuelco sería uno de los siniestros que mayores repercusiones tendría para los viajero, que al ir sin sujetar, saldrían despedidos de sus plazas libremente, con resultado de lesiones de gravedad y a su vez provocando en los demás usuarios también lesiones graves por los impactos y aplastamiento que generaría.

Ante este hecho, los agentes han transmitido a los adolescentes mensajes motivadores para que tomen la decisión de sujetarse siempre en el autobús para realizar el viaje sin mayores preocupaciones. Este mensaje también va dirigido a padres y centros escolares, que recibieron muy positivamente esta campaña de seguridad.

