Miss Pontevedra “por sorpresa”

A la próxima representante de Pontevedra a Miss World Spain –el equivalente al antiguo certamen de Miss España– le llegó la oportunidad por sorpresa. No estaba en sus planes. Pero una vez que la posibilidad llamó a su puerta ha querido aprovecharla. Sofía Rodríguez es olívica de pura cepa. Su Vigo “adorado” será el apellido que le acompañará siempre. “Yo represento a la provincia, pero cuando me presenten dirán de donde soy: Miss Pontevedra, de Vigo”, subraya.

Ilusionada con la vida que se ha labrado, tiene los objetivos muy claros. “Mis estudios son mi prioridad”, insiste. Una vez finalizados sus estudios en bachillerato, su pretensión es entrar en Biomedicina. Lo ha tenido claro desde siempre. Su otra pasión, el squash, la ha llevado a ser deportista de alto rendimiento, compitiendo por todo el mundo con esta disciplina. “Es un puntal fundamental en mi vida. En diciembre participé en el mundial que se celebró en EE UU y fue increíble”, recuerda.

Al intentar establecer una cronología que explique como ha llegado a ser candidata a Miss World Spain le cuesta encontrar un itinerario preciso porque el proceso ha sido de lo más inesperado para ella. “Yo nunca me vi en este mundo. Empecé como modelo esporádicamente, con algunas sesiones fotográficas, y colaboraciones con marcas, pero poco más”, señala.

Confiesa que ganar este concurso significaría mucho para ella y aprovechar la ocasión para “mostrar que en las diferencias está lo mejor. Un cuerpo distinto también es bonito. Creer en una misma. No tienes que ser la más guapa sino que esa mujer, que también es guapa, tiene mucho potencial que enseñar al mundo”.

La próxima gala que elegirá a la mujer más adecuada para representar a España en este certamen se celebrará el próximo mes de junio y será televisada como solía serlo antaño. Cuando Miss World tomó las riendas del concurso de belleza más importante del país, lo hacía recogiendo las horas más bajas de una “competición” envuelta en polémica por el trato presuntamente vejatorio que recibían las concursantes. Desde entonces, la organización ha querido darle una vuelta de tuerca adaptándose a los tiempos, desterrando lo más posible las prácticas y baremos que cosifican a la mujer. De hecho, el lema del concurso, Belleza con propósito, pretende trasladar un concepto de buena imagen, pero con preparación y objetivos.

De este modo, en esta edición se elimina la pasarela de bikini. Cada candidata tendrá que comprometerse con un proyecto solidario y tendrán que pasar pruebas de capacidad intelectual para prepararse a las famosas preguntas del jurado. “También ha cambiado el tema de las tallas. Me sorprendí de que me llamaran para representar a mi provincia, precisamente por eso, porque yo no soy súper delgada. Uso la talla 38, tengo un cuerpo trabajado y musculoso por el deporte que practico, por eso me extrañé cuando me seleccionaron. Ahora los criterios han cambiado mucho”, concluye.