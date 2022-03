La falta de acuerdo con la Gerencia lleva a los oftalmólogos a tres días de huelga

Tres días de huelga para hacer visibles sus demandas, entre las que destacan el refuerzo de la atención en las guardias que actualmente está realizando un solo facultativo y que las urgencias “no queden en manos de un residente de segundo año”. Este es el resultado de las negociaciones entre la Gerencia del área sanitaria de Vigo y los profesionales del servicio de Oftalmología que, tras la última reunión con la dirección han decidido mantener, con 23 votos a favor de 24 facultativos, la convocatoria de huelga y llevar a cabo un parón de la actividad asistencial a partir del próximo miércoles, día 9 de marzo, y que se prolongará hasta el viernes 11.

Portavoces del comité de huelga afirmaron que el último encuentro mantenido con la dirección del área viguesa el pasado viernes 4 resultó ser “decepcionante”, puesto que esperaban que la Gerencia asumiera un “talante más negociador” y cediera en aquella cuestión que los profesionales consideran prioritaria: el refuerzo de las guardias en el servicio de urgencias oftalmológicas. Sin embargo, a pesar de que durante el último mes las partes habían logrado acercar posturas en relación a otras peticiones “tan básicas” como el hecho de poder contar con una auxiliar de urgencias o disponer de un fregadero en la consulta, no sucedió lo mismo con la demanda de mantener a dos facultativos en las guardias de urgencias.

Queremos que las urgencias oftalmológicas no queden en manos de un residente de segundo año

En este sentido, representantes de la plantilla destacaron que “hay un problema de base, y que se va a subsanar, que es que no están computados los pacientes que vemos en las urgencias oftalmológicas. Desde la dirección se nos dijo que se efectuaría ese recuento y dentro de unos tres meses veríamos, pero es que llevamos años intentando dar visibilidad a nuestras reivindicaciones y hasta ahora no se nos ha escuchado. Nuestra petición es que haya un facultativo acompañando de forma presencial a los residentes, en el caso de los de primer año ya se venía haciendo, y cedimos en los de último año al considerar que están mejor preparados, pero es que en el caso de los R2 consideramos que el volumen de pacientes sigue siendo muy grande para que solo los atienda un residente de segundo año, aunque haya una persona localizada en su casa. Porque al final tienes que estar pendiente del teléfono y estás asumiendo sus pacientes de forma indirecta y no presencial”.

Integrantes del comité de huelga señalan que el volumen de pacientes varía entre los días de semana y el fin de semana. Así, de lunes a viernes la media suele situarse en las 30 consultas diarias, mientras que en sábado y domingo rondan la veintena. A este respecto, los oftalmólogos aseguran que “por las mañanas siempre contamos con un adjunto presencial, pero la tarde y la noche quedan en manos del residente correspondiente”.

Desde el servicio, los profesionales insisten en que “esta es la única cuestión que nos hubiera gustado que se aproximara, pero estamos en un punto muerto”. Es por esto que durante la jornada de hoy valorarán en una asamblea de qué forma van a la huelga y las movilizaciones que realizarán a partir del día 9.