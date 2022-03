Compañía al otro lado de la línea: la teleasistencia municipal llega a casi 900 mayores

Al cierre de 2021 en Vigo, la inmensa mayoría de los beneficiados que usaban la teleasistencia municipal (el 79% de los casos) son viudas que residen solas en sus casas y se encuentran en una situación vulnerable. El 89% son mujeres mayores de 80 años. Para acceder al servicio, la Concellería de Política de Benestar e Igualdade exige cumplir una serie de requisitos, como tener más de 65 años, estar en “riesgo psicosocial o físico” o padecer una discapacidad y afrontar una “situación de riesgo” . Los beneficiados deben estar empadronados en Vigo y no tener dependencia reconocida.

En 2021 la central de la firma concesionaria gestionó cerca de 91.000 actuaciones relacionadas con teleasistencia, entre llamadas y alertas de usuarios, visitas, etc. Son especialmente sobresalientes los meses de enero y agosto, donde más alertas por pulsación se registraron con 1.058 y 1.342, respectivamente. Según el balance que maneja el Concello, los técnicos realizaron casi 81.000 llamadas a usuarios para comprobar su estado de salud y realizar un seguimiento especial a aquellos usuarios que padecían COVID o estaban en cuarentena. Para este servicio, en concreto, se estableció una adaptación del programa de teleasistencia intensificando las llamadas ordinarias, la atención personalizada, así como, la información sobre posibles timos relacionados con el Coronavirus. “La teleasistencia se convirtió, en muchas ocasiones, en el único recurso de apoyo para muchos mayores tanto a nivel psicosocial como eln la detección de posibles situaciones de riesgo provocadas por la pandemia”, apuntan desde los Servicios Sociales municipales.

En cuanto a las 160 visitas domiciliarias que se realizaron el pasado año, 116, corresponden a la primera toma de contacto tras la adquisición del servicio y 44 responden al seguimiento de usuarios en activo. También ha habido bajas del programa de teleasistencia en 2021. En concreto, 155. Según el informe anual, la mayoría de ellas motivadas por fallecimientos o un cambio de situación sanitaria, como por ejemplo, de dependencia.

Desde el Concello, valoran muy positivamente la gestión del servicio prestado dada la situación de emergencia, cuyas medidas restrictivas de aislamiento y movilidad –especialmente de los mayores–, exigieron un esfuerzo extra del personal de asistencia telemática. “La teleasistencia ha estado a la altura, dando cuidado y acompañamiento en la esperanza”, destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En 2021, además, se puso en marcha un nuevo complemento a la teleasistencia en el hogar, en el cuál, se ofrecieron 26 servicios de peluquería a domicilio y 38 de podología. Más que merecidos también fueron los 132 menús de cumpleaños. Los usuarios mayores de 80 años que viven solos recibieron sus comida de Navidad con un caluroso mensaje de acompañamiento.

Nos recibe en su casa con sus mejores galas. “No todos los días viene FARO DE VIGO al hogar de una”, comenta, dicharachera. Porque Encarnación Rodríguez (91), o Concha, como le gusta que le llamen, despierta ternura en todos aquellos que la conocen. Lleva cuatro años utilizando el servicio de teleasistencia que el Concello le presta. “Como vivo sola, sobre todo con el COVID, me vino muy bien. Como no podíamos salir de casa y yo era de riesgo, pues me sentí acompañada”, destaca.

Más allá de los “achaques” de la edad, no ha necesitado, hasta el momento, pulsar el botón del dispositivo que alerta al personal del servicio de una emergencia domiciliaria. Sin embargo, asegura “que la llaman todas las semanas y en la época más dura del COVID, mucho más”.

Gran parte de su vida la ha pasado en Venezuela, de la que confiesa, “no quería volver”, pero su marido extrañaba demasiado su tierra, y regresaron. “Es una pena cómo está ahora ese país”, matiza. Más allá del pasado, que le sobreviene en épocas de más soledad, Concha está contenta con el servicio de atención porque le reporta una seguridad que antes no tenía, y aunque su autonomía es casi total, saber “que tienes a tu disposición esta prestación” le deja más tranquila. El servicio que ella sí destacaría como más útil es la asistencia al domicilio de podólogo y peluquería, porque “cuando no podíamos salir o no me atrevía por lo que pudiera pasar, me venía muy bien porque yo sí necesito que me traten los pies”.

Entre las sorpresas que no se esperaba destaca, especialmente, la comida de Navidad que el consistorio repartió a todos los mayores de 80 años que viven solos. “Sí, estuvo muy bien. Balacalao con frutos pasos”, recuerda. “Estoy agradecidísima”, remata.