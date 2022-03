El Chuvi ya efectúa congelación de ovocitos y calcula una media de 15 cirugías anuales

La congelación de ovocitos de mujeres que están a punto de iniciar algún tipo de tratamiento oncológico es el último avance que ha incorporado la unidad de reproducción asistida del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), abriendo así la cobertura asistencial más allá de la preservación de células reproductoras masculinas y facilitando que estas pacientes no pierdan la oportunidad de ser madres.

Hasta la fecha, los profesionales que integran la unidad viguesa han efectuado la vitrificación de óvulos de tres pacientes del área sanitaria que iban a afrontar terapias oncológicas agresivas, habiéndose llevado a cabo la primera intervención en julio de 2021 y las otras dos recientemente. De cara a este año, el equipo calcula que realizará una media de 15 cirugías, una cifra que la ginecóloga Emilia Ocón apunta que “afortunadamente, no es muy elevada”.

Los requisitos es que sean pacientes menores de 40 años, sin hijos, y que van a someterse a un tratamiento oncológico

Si bien a través de algunos centros privados de Vigo era posible con unos costes de hasta 3.000 euros, la congelación de óvulos era hasta hace poco una prestación inexistente en la cartera de servicios del Sergas, sin embargo, la extracción de células reproductoras previa en el Chuvi conlleva unos mínimos requisitos. A este respecto, la doctora Ocón apunta que “en nuestra unidad realizamos la preservación de ovocitos en aquellas pacientes menores de 40 años y sin hijos que van a someterse a un tratamiento quimioterápico o radioterápico, ya que pueden ver comprometida su fertilidad”.

En cuanto al proceso, esta facultativa del Chuvi indica que “se preservan los óvulos, tras haber realizado una cirugía previa, y la realidad es que algunas de las pacientes quizás no los lleguen a utilizar, porque si son muy jóvenes y se han visto sometidas a algún tratamiento oncológico, muchas mantienen su ciclo menstrual posteriormente con normalidad y pueden tener un embarazo espontáneo. Sin embargo, aquellas pacientes que hayan pasado por una quimioterapia o radioterapia más agresivas, tendrán más problemas para quedarse embarazadas, y este es el recurso adecuado para que al menos tengan un ovocito propio disponible. Aunque no todos dan lugar a embarazo, al menos cuentan con esa posibilidad”.

En un futuro se extenderá a mujeres con patología que afecte a la reserva ovárica

A la hora de analizar el hecho de que en el sistema sanitario público tan solo se contemple la vitrificación de óvulos en determinados supuestos amparados por razones médicas, la responsable de la unidad de reproducción asistida del área sanitaria señala que “para muchas mujeres, congelar los ovocitos cuando tienen 30 años porque en ese momento no tienen pareja o porque su perspectiva de futuro es tener hijos pasados los 35 debido a su situación laboral, es una opción, ya que la calidad de su reserva ovárica es mayor en ese momento. Esto solo es posible a través de centros privados en la actualidad y, en mi opinión, esta no debiera ser la solución. Las mujeres deberíamos tener otro tipo de alternativas, como por ejemplo, que tu puesto de trabajo no peligre por quedarte embarazada, disponer de una baja de maternidad más prolongada en el tiempo o herramientas que faciliten la conciliación como el teletrabajo”.

Cabe destacar que, debido al ritmo de vida actual, cada vez son más mujeres las que se encuentran con un nivel de fertilidad muy bajo cuando deciden ser madres. A modo de ejemplo, una mujer de 30 años tiene una probabilidad media del 69% de quedarse embarazada, pero por cada año que se retrasa la decisión, se reduce un 5%.

Preservación de semen

A diferencia de la congelación de ovocitos, el Chuvi lleva años efectuando la preservación de semen, también de pacientes oncológicos. Emilia Ocón comenta que cada vez están aumentado los casos y la media se sitúa en unos 40 pacientes anuales. Por otra parte, la especialista afirma que “el proceso en mujeres es más complejo, porque implica una cirugía y el oncólogo tiene que dar un permiso de 20 días. En un futuro se extenderá a mujeres con patología que afecte a la reserva ovárica”.