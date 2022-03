“El aeropuerto de Vigo ideal sería como el de ahora, pero con rutas internacionales”

Con proyectos en mente y con la ambición de hacer crecer paso a paso al aeropuerto de Vigo. Así se acerca Ana Molés (Castellón, 1982) a su quinto año como directora del aeródromo olívico. Echa la mirada atrás para valorar lo logrado hasta ahora y pone el ojo en el futuro con el deseo de que Peinador recupere las rutas internacionales.

-Va camino de los cinco años dirigiendo el aeropuerto de Vigo. ¿Qué balance realiza?

-Han sido unos años muy intensos a todos los niveles. Hemos conseguido poner en marcha muchísimos proyectitos y proyectos muy grandes, estamos ahora en proyectos muy grandes. No hemos parado. También hemos tenido nuestras sobras: tuvimos que cambiar el ILS porque era necesario y la meteorología no nos acompañó, por lo que fueron dos meses muy duros para todos, se generó muchísimo perjuicio a las compañías y los pasajeros. Pasado aquel momento y pequeñas cosas que han supuesto más esfuerzo, el resto es estar metida en una vorágine todo el día y, poco a poco, lograr cosas para el aeropuerto, capear con una pandemia y conseguir mantener la instalación operativa. Una vez la cosa ya ha empezado a aflojar, vemos cómo empezamos a florecer poco a poco.

-¿Qué ha sido lo mejor de estos cinco años?

-El grandísimo esfuerzo realizado para reorganizarnos con la pandemia, mantener el aeropuerto operativo, repensarlo todo: tuvimos que reubicar bancadas, volver a pensar por dónde hacíamos los embarques de los vuelos… Con un terminal ya hecho, completamos un rediseño para que los pasajeros estuvieran separados a pesar de los pocos vuelos, eso era necesario. Y el trabajo en equipo, contar con un equipo muy importante de personas y formar parte de una red, como es Aena, en la que fuimos tomando decisiones muy buenas a nivel global. El hundirte totalmente y renacer, florecer de nuevo, con una nueva operativa y ganas de crecer.

-¿Y lo peor?

-La pandemia. Fue muy triste ver nuestro terminal desangelado, sin pasajeros ni vuelos y con la incertidumbre de no saber a dónde íbamos, pero como lo estábamos sufriendo todos los aeropuertos, era un sufrimiento compartido. Lo más duro, a nivel personal, la gestión que tuvimos que hacer con la sustitución del ILS: la meteorología se puso también en nuestra contra y era un día tras otro estar pendientes del tiempo, ver cómo se desviaban y cancelaban vuelos… Fueron las semanas más duras de estos cuatro años y medio largos.

-¿Qué nota se pone al frente del aeropuerto en estos cinco años?

-Creo que depende del día. Siempre me gusta ser optimista y pensar en ese 8, 8 y medio, que siempre te permite tener más. Tanto yo como los trabajadores del aeropuerto estamos aportando lo mejor de nosotros mismos, entonces, cuando la gente trabaja con pasión en lo que le gusta, se esfuerza y apuesta, la nota nunca puede ser mala.

-¿Y qué nota le pone al aeropuerto? Cuando entró, le asignó un 7,5.

-Al aeropuerto, también esa nota, y cada día, más hay que pensar que estamos ahí en ese 8, 8 y medio, que es el notable muy alto casi sobresaliente, básicamente, porque estamos escuchando lo que quieren los pasajeros, hemos aprendido a escucharlos a través de las encuestas saber qué necesitan y aportarles a través de nuestra infraestructura qué ellos precisan. Con las compañías, estamos hablando, en contacto para que decidan ayudarnos a hacer crecer nuestro aeropuerto, pero hay una cosa muy importante: tenemos una gran diversidad de compañías: Iberia, Air Europa, Binter, Vueling, Ryanair… Cuando hay tantas compañías operando en tu aeropuerto, significa que las cosas se están haciendo bien, están muy contentos con nuestra operativa, les ofrecemos escalas muy cortas, al final es lo que para ellos prima, hacer rentables sus vuelos y poder exprimir al máximo las horas de vuelo que te da un avión.

-¿Qué demandan los usuarios?

-Están, a nivel de infraestructuras, que es lo que podemos aportar, tenemos los hitos marcados en el tema del confort, en la zona de embarque, que estamos persiguiéndolo, ya hemos hecho la sala VIP, que habíamos visto en las encuestas porque tenemos muchos pasajeros de negocios, hemos puesto zonas de trabajo porque la gente quiere aprovechar el tiempo en el aeropuerto, es una de las cosas buenas de Vigo, necesitas poco tempo para llegar desde la ciudad, estamos viendo cómo hacemos para poner más enchufes, más espacios, mejorar los baños. Ahora otro de los focos es el tema del parquin, hacer ese parquin más agradable para el pasajero, todavía en las encuestas sale que no gusta la relación calidad precio del parquin y es lo que estamos intentando hacer llegar. Tenemos un parquin que está comunicado con el terminal con un acceso cubierto y nos hemos dado cuenta de que los pasajeros no lo conocen lo que debería, de hecho, cruzan incluso cuando llueve mojándose. En el lado de las compañías, lograr que este trabajo que estamos haciendo de hablar con ellas y contactar diversificar las rutas dé sus frutos.

-Cuando se incorporó en 2017, se fijó, entre otros objetivos, recuperar el vuelo Vigo-París e incluso abrir una ruta a Alemania. Llegó a decir también que había demanda para vuelos a Londres, Ámsterdam o Roma. Ninguna de estas rutas están servidas actualmente.

-El Vigo-París está ahí porque, en su momento, fue una ruta muy importante para el aeropuerto de Vigo. Tenemos en el horizonte que el aeropuerto está muy bien conectado con dos hubs muy potentes, Madrid y Barcelona, y hay que buscar seguir conectándolo con hubs. Debemos buscar esas grandes conexiones que permitan que los ciudadanos de Vigo, que tienen el aeropuerto a 10 minutos de su casa, lleguen aquí, cojan un vuelo y, enseguida, en uno de los hubs, puedan ir a cualquier ciudad del mundo.

-¿Se priorizará eso antes que buscar vuelo directo con estas ciudades, como París, Londres, Ámsterdam o Roma?

-Buscamos qué puede atraer a las compañías. La decisión de poner una ruta no depende del aeropuerto ni del pasajero, sino de la compañía aérea. Tenemos que apostar por que as compañías pongan aquí los aviones que realmente saben que van a llenar. Para nosotros, teniendo en cuenta que nuestro aeropuerto no es un hub, es clave poder conectarnos muy bien con todos esos hubs para alimentarnos de ellos y tener mucha más diversidad de destinos finales.

-Peinador es el único aeropuerto del Noroeste peninsular sin ninguna al extranjero. ¿Por qué?

-Es una decisión de las compañías, que buscan la rentabilidad de sus aviones. Esperemos que para final de año los conseguimos. Lo importante es nuestra grandísima conexión con aeropuertos que sí que las tienen.

"El aeropuerto está muy bien conectado con dos hubs muy potentes, Madrid y Barcelona, y hay que buscar seguir conectándolo con otros"

-¿Hay demanda para estos destinos?

-Hay, y lo sabemos. Uno de los trabajos que hace el departamento de márquetin de Aena que da servicio a toda la red centralizadaestamos con la parte de las expropiaciones del resto de terreno que necesitamos para terminar de hacer la franja y tenerla a ambos lados de la pista. es monitorizar las búsquedas que hacen los pasajeros y ver en cada aeropuerto qué ruta puede tener potencial. Nosotros sabemos que sí, potencial hay, y demanda hay.

-¿Ha cambiado la demanda de los ciudadanos en estos cinco años al frente del aeropuerto?

-Teniendo en cuenta la pandemia, sí. Se ha notado muchísimo con la recuperación que el pasajero busca más el vuelo doméstico, el moverse dentro de España. Ha cambiado el pensar en las vacaciones. Para este verano, no tenemos vuelos internacionales, pero sabemos que la conexión nacional que tenemos es la que demanda el pasajero. Estaremos muy bien conectados con ciudades importantes, zonas turísticas como Baleares y Canarias, el Levante, Andalucía. Esta conexión con los centros turísticos y las grandes ciudades nos permitirá que vengan ciudadanos del resto de España a visitar Vigo.

-Ryanair está volcada en Lavacolla con al menos 25 destinos directos. ¿Cree que Peinador puede captar todavía más conexiones y vuelos de la low cost irlandesa además de Barcelona?

-Estamos trabajando en ello tanto nosotros como el Concello. Tenemos una relación muy fluida con el Concello y nos vamos alimentando, trabajamos con Ryanair, ellos también lo hacen por su parte. Ahora, es esperar a que realmente dé frutos.

-El Concello lleva meses negociando con Ryanair. ¿Forma parte Aena de estas negociaciones o la mantienen al margen?

-Nos mantienen al margen. Tanto con Ryanair como con el Concello trabajamos a nivel técnico, con estudios que hacemos en nuestro departamento de márquetin se comparten con el Concello, les explicamos lo que hemos visto u los contactos con las compañías. Siempre ha sido así. El mecanismo de Aena es hablar con las compañías y ofrecer nuestros incentivos en tasas, que es la parte que nosotros controlamos. Por nuestra naturaleza, explotadores de la infraestructura, no podemos ir a formar parte de otro tipo de acuerdo económico, nos tenemos que centrar en nuestra parte, que son las tasas, y ya lo estamos haciendo: para este año, hemos rebajado en un 3,17%, lo que supondrá un ahorro importante para todas las compañías. Buscamos eso: compartir con ellas el riesgo de nuevas rutas y que estén satisfechas. Para este verano, en Aena, hemos decidido incentivar que las compañías tengan una buena ocupación, les hemos ofrecido inventivos en las tasas para que, si los aviones llegan llenos, ellos se benefician de descuentos en las tasas. Es nuestra forma de ayudar y conseguir que estén.

-¿Echa en falta más ayudas institucionales para potenciar la terminal?

-El presupuesto es propio de Aena. Tenemos que mantener la infraestructura con nuestro presupuesto y misión es dar servicio al entorno y ser puerta de entrada y salida. Trabajamos con las instituciones de nuestro entorno para ir todos en la misma dirección. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que vengan las compañías y ser autosuficientes con los ingresos.

-¿Qué opina de estas ayudas para promoción de vuelos?

-Nosotros, históricamente, en Aena, cuando las compañías apuestan por un nuevo destino, las acompañamos durante dos años con descuentos. La acompañamos en el riesgo. La compañía debe tomar la decisión de si es viable la ruta o no a los dos años.

-¿Ve necesaria la coordinación de los aeropuertos gallegos?

-Pertenecemos a Aena. Los directores de los tres somos compañeros, tenemos una conversación muy fluida y aprovechamos el hecho de formar parte de la misma compañía para crear sinergias. Hay coordinación absoluta a nivel de gestión de la infraestructura, toda, absoluta, porque los procedimientos son los mismos, así como las normas, las encuestas, ya luego cada uno con su equipo profundiza y estudia y valora por dónde mejorar. A nivel de gestión de la infraestructura, es como debe ser, debemos estar totalmente coordinados.

-¿Cómo sería el aeropuerto de Vigo ideal?

-Tal como es ahora, pero añadiendo los destinos internacionales que sabemos que pueden tener éxito en Vigo. Tal como es ahora porque estamos muy bien conectados con Madrid, con muchas frecuencias diarias, nuestro pasajero de negocios requiere mucho de ese vuelo, empezamos a estar bien conectados con Barcelona, tenemos compañías de las tradicionales que so las que nos dan la estabilidad, Air Nostrum, Binter, Air Europa, Iberia, estamos empezando a diversificar con bajos coste de Vueling y Ryanair, nos falta complementar el bajo coste con Ryanair u otras compañías para darle más vida al aeropuerto, más diversidad en el pasajero para poder ofrecer más cosas. La capacidad del aeropuerto es de 2 millones de pasajeros al año, tenemos mucho margen de crecimiento y una magnifica infraestructura, lo ideal sería llegar al punto en el que la infraestructura está al 80% y podamos pensar en grande.

-¿Cree que eso es posible?

-Sí, y todo depende de la estabilidad del entorno y a nivel mundial. En el agregado de los aeropuertos gallegos, 2019 fue el año en el que más pasajeros se movieron en Galicia. La tendencia era positiva antes del COVID. Llegó la pandemia y hemos dado un paso atrás. Sí es posible que esto suceda, hay potencial.

AVE, obras en cartera y previsión de pasajeros

-El AVE está llamando a las puertas de la ciudad ¿Cómo afectará al aeropuerto?

-Es muy pronto. Es muy difícil ver realmente si tenemos menos pasajeros o no. Algo menos, por supuesto que los hay, pero es muy difícil cuántos son por el efecto de la pandemia y cuántos por el efecto del AVE. Es muy pronto porque todavía no se puede hacer una comparativa de tarifas entre ambos medios de transportes, ni tampoco de tiempos, el AVE está en sus fases iniciales. Afectará, por supuesto, ha afectado en todos los aeropuertos en los que se ha implantado el AVE. A la larga, se equilibran, crecen los dos medios y lo bueno es que el ciudadano tiene más posibilidades de moverse, en este caso, a Madrid.

-¿Tienen algún plan para mitigar su efecto en la demanda aérea?

-Adaptaremos los horarios de las compañías a lo que demanden los pasajeros. Hay que analizar qué pasajeros usan el AVE y cuáles no. Tenemos la fortaleza de que, al estar conectados con Barajas, y muy bien conectados y con muchas frecuencias, tenemos esa ruta estrella que facilita al pasajero llegar a Madrid habiendo facturado su equipaje en Vigo olvidándose hasta que llegue a su destino, y los destinos des de Barajas son innumerables.

-“Me duele la fuga de vigueses por Oporto; mi objetivo es que la mayoría vuele por Peinador”. La frase es suya. ¿Ha cambiado algo en este tiempo?

-Está marcado mucho por la pandemia. Todo se ha notado. Oporto es el segundo hub de Portugal. No me gusta nada compararnos, nosotros damos servicio a ciudadanos que tenemos a 10 minutos para conectar con hubs, tenemos nuestro punto a punto, que es muy cómodo desde Vigo, pero también con el hub. Es una cuestión de oferta de rutas, deciden las compañías. Sabemos que no hay un aeropuerto más cerca de 10 minutos de Vigo. Vamos a ver si logramos conectarnos con otro hub y entren las compañías que nos den la diversidad a través del bajo coste o de ciudades europeas, capitales europeas, es lo que nos está faltando. Sería finalmente mejorar para tener el equilibrio en el equilibrio, y no buscar el no tener competencia. Trabajamos en dos áreas distintas.

"Para hacer frente al AVE, adaptaremos los horarios de las compañías a lo que demanden los pasajeros"

-La última gran inversión en materia de infraestructuras ha sido la torre de control remota. ¿Cómo avanza la obra?

-Avanzan a buen ritmo. Lo que es la envolvente, el edificio en sí, está ya terminado, todo lo que son las dependencias, las distintas salas. Estamos ahora en la fase de instalación de los equipos. Hay equipos de los que hemos usado siempre, de los que somos expertos, y otros nuevos, como son las cámaras. Se están instalando las cámaras, las pantallas. Entraremos en breve en la fase de pruebas; después, vendrán las fases de formación y de certificación con la AESA.

-¿Y cuándo entrará en funcionamiento?

-El inicio de la fase de pruebas empezará en cuestión de semanas, un par de meses como mucho si todo va bien. Para que entre en funcionamiento, si la AESA nos da el certificado y no hay ningún contrapié, durante el invierno de 2022-2023.

-Además de los vuelos de Vigo, ¿se controlarán desde aquí los de A Coruña?

-De momento, se controlará Vigo. Estamos trabajando en las instalaciones para el aeropuerto de Vigo. La dependencia se crea para albergar tres torres, pero todo lo que es el equipamiento es para el de Vigo. Estamos con los trámites con la AESA con el aeropuerto de Vigo. Una vez esté el de Vigo, es Aena quien debe decidir qué otro aeropuerto podría venir aquí, si se da el paso o no, pero no lo decide el aeropuerto de Vigo. No se sabe qué otros dos aeropuertos se controlarán.

-¿Corre el riesgo Peinador de convertirse, con el tiempo, en un centro de control de aviones sin aviones?

-Es algo que nunca se ha planteado. La expectativa es de crecimiento. Los ciudadanos tienden a moverse cada vez más, por tanto, sería muy raro que las compañías no optasen por volar desde Vigo, un aeropuerto que está a 10 minutos de la ciudad y muy bien conectado con los dos hubs españoles y que ya tiene conexiones con las grandes ciudades españolas.

-¿Se prevén más actuaciones?

-A corto plazo, ahora mismo, estamos con la instalación de nuevos equipos de seguridad, unas nuevas máquinas que darán servicio a la inspección de equipajes: ayudarán a agilizar los procesos de las compañías y aportarán mayor seguridad al tráfico aéreo. Esta obra lleva encadenada un cambio de mostradores de facturación, que, ahora, están en la zona central, pero, a lo largo de este año, se trasladarán a la zona más cercana al control de seguridad. Tenemos, por otro lado, la adecuación de la franja de la pista: hemos arrancando ahora con la primera fase, pendiente de adjudicar, arrancaremos la obra en cuanto se adjudique, y estamos con la parte de las expropiaciones del resto de terreno que necesitamos para terminar de hacer la franja y tenerla a ambos lados de la pista.

-¿Se contempla la pista de rodadura?

-Tenemos que ver cuál es la capacidad del aeropuerto, en qué punto estamos y ver qué necesitamos. El plan director marca una posible rodadura completa paralela a la pista, pero, para llegar ahí, hay que alcanzar unos umbrales de aprovechamiento de la capacidad. Nuestro terminal tiene capacidad para 2 millones de pasajeros, estamos muy lejos, hay margen para crecer. Nuestro campo de vuelo tiene capacidad para 12 operaciones a la hora, muy pocas veces llegamos a la mitad. Mientras no tengamos un uso mayor del aeropuerto, no tiene sentido hacer una inversión en una infraestructura que no se va a utilizar. Es una de las posibilidades a futuro, cuando el aeropuerto crezca.

-Potenciar la terminal de carga es otro de los asuntos pendientes.

-Tenemos una terminal con una capacidad para 13.000 toneladas al año. El año pasado, que fue muy bueno, crecimos muchísimo con respecto a 2020 y 2019, no llegamos a las 1.000 toneladas, entonces, teniendo en cuenta que puede albergar hasta 13.000 toneladas, se puede absorber el crecimiento.

-Peinador cerró el año 2021 teniendo que cerrarse al tráfico aéreo por un bache en la pista de aterrizaje. ¿Cómo pudo ocurrir algo así?

-Aplicamos las medidas de seguridad más estrictas. Al final, el día 31 de diciembre tuvimos ese desprendimiento de la capa superficial de rodadura y, enseguida, tuvimos clarísimo que seguir operando así no era seguro. Hicimos lo que correspondía: cerrar la pista con todo el dolor que eso nos supuso al ser fechas tan señaladas y vuelos con mucho valor sentimental. Aprovecho para poner en valor el grandísimo compromiso de los trabajadores del aeropuerto y de la empresa que nos ayudó, ya que, en 48 horas, siendo los días que eran, logramos reparar el bache y poner la pista operativa en las condiciones de seguridad necesarias.

-¿Cree que se debería reforzar el transporte público para lograr una mejor conexión de la ciudad con Peinador?

-Es uno de los puntos que están en estudio. Con Vitrasa, hablamos y ellos lo tienen monitorizado, nosotros también. Creemos que tienen pocos pasajeros, hay pocos pasajeros que lo utilizan, entonces, seguramente, haya que darle una vuelta. No es algo que sea responsabilidad de Aena. Los años que tuvimos Ryanair con vuelos internacionales detectamos que se usaba muchísimo y trabajamos en colaboración con Vitrasa para que adaptaran el tamaño del autobús a los horarios en los que llegaban o salían los vuelos de las rutas internacionales.

-¿Cuáles son las previsiones de pasajeros para 2022?

-La oferta que monitorizábamos el 31 de enero, que indica lo que las compañías han programado para el aeropuerto desde finales de marzo hasta finales de octubre, es de 995.000 asientos. La expectativa de este año es buena. Las cifras finales dependerán de lo que pase con la pandemia y la situación de guerra, que genera incertidumbre.

-¿Se superará el millón?

-Es pronto para valorarlo por la incertidumbre. El año pasado, conseguimos llegar al 55% de los pasajeros de 2019, poco más de medio millón. La expectativa de este año es buena, el último semestre de 2021 fue mejor que el primero, lo que significa que la situación se estabiliza y crece. La expectativa en cuanto a asientos ofertados a 31 de enero es muy buena, pero todo dependerá del factor de ocupación.

-¿Cuál es el techo del aeropuerto de Vigo?

-A nivel de pasajeros, son los 2 millones al año. Tenemos un terminal, un parquin y una plataforma capaces de absorber ese nivel de tráfico, así que es cuestión de que las compañías decidan apostar por Vigo y hacerlo nosotros lo mejor posible para sacarle todo el jugo al terminal y la infraestructura.

-¿En qué situación económica se encuentra el aeropuerto actualmente?

-Los resultados son agregados, entonces, se dan en global para toda la red, es así como operamos.

-¿Es rentable para Aena?

-Desde el momento en el que Ane salió a bolsa, uno de los requisitos fue mantener abiertos todos los aeropuertos. A nivel de red, formamos parte de Aena. Lo bueno de funcionar en red es que todos aportamos a todos: aportamos muchos pasajeros a Barajas. Es la ventaja de trabajar en red y formar parte de Aena.

-¿Qué deseos le pide a este año?

-A nivel de aeropuerto, que la situación mundial y sanitaria nos permita mantener esta senda de estabilidad, seguir creciendo y, sobre todo, que las encuestas que hacemos sean mejores que las del año pasado, eso significará que vamos mejorando. También cerrar el año habiendo cortado alguna tarta por tener alguna nueva ruta internacional.