Viaje a través de un Laxeiro desconocido

Una retrospectiva al Laxeiro de los años 30-50, momento en el que sus pinceladas ya dejaban entrever ese mundo fabulador y no racional que tanto caracterizaría posteriormente su obra, pero con la diferencia de que en aquella época estaban más cargadas de “tenebrismo” y las figuras cobraban un especial protagonismo, heredando así cierta tradición pictórica española presente en las pinturas negras de Goya o en la obra de Gutiérrez-Solana. La Fundación Laxeiro dio por inaugurado ayer en Vigo el Año Laxeiro con la apertura al público general de la exposición Laxeiro descoñecido I. Obras inéditas da primeira época, una muestra de pinturas exclusivas del artista gallego José Otero Abeledo (Lalín, 1908-Vigo, 1996) que ven la luz por primera vez tras un laborioso trabajo de investigación y selección efectuado por parte de la entidad.

A primeira exposición do ano #Laxeiro amosa pezas descoñecidas do pintor. A Fundación Laxeiro de Vigo acolle a mostra ata o vindeiro cinco de xuño https://t.co/2Xl7SeytmA @culturagalega — Asociación para a defensa do Patrimonio Galego (@apatrigal) 4 de marzo de 2022

Las 13 piezas que integran esta exposición única, que ya se puede visitar en las instalaciones de la propia Fundación y que estará abierta al público hasta el próximo 5 de junio, fueron localizadas después de 2009, año de la publicación del Catálogo Universal del artista, y su importancia radica en que aporta un conocimiento más rico de la extensa obra de Laxeiro, puesto que aproxima al espectador a sus etapas iniciales.

“Nesta escolma quedan patentes todas as súas preocupacións estéticas dos anos 30 e 40, así como a súa liña argumental"

En el acto de inauguración, el comisario de la exposición, Javier Pérez Buján, destacó que “nesta escolma quedan patentes todas as súas preocupacións estéticas dos anos 30 e 40, así como a súa liña argumental, posto que era un pintor do factor humano e en case todas as súas obras hai personaxes, figuras fantásticas ou humanas”. En comparación con su obra posterior, Pérez Buján indicó que “as principais diferenzas destas primeiras etapas teñen que ver máis co formal que co argumental, pois na súa segunda época o tratamento formal cambia radicalmente: a figuración xa non é tan realista, achégase a unha liña máis abstracta, aínda que sempre hai unha ancoraxe no mundo figurativo. Por outra banda, dende que chega a Bos Aires, semella que as súas obras están feitas por un pintor máis novo, o seu trazo vólvese máis xoguetón e aposta polas cores primarias, algo que para min está vencellado a que alá pasou a ter unha vida mellor, ao profesionalizarse e gañar unha maior estabilidade. Iso é algo que queda reflectido na súa obra”.

A la inauguración de Laxeiro descoñecido I. Obras inéditas da primeira época también asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien puso en valor la figura de Laxeiro y anunció que se le concederá al Museo Reina Sofía el permiso de prórroga para mantener la presencia del artista en sus instalaciones. En este sentido, el regidor vigués apuntó que “cando un museo da categoría do Reina Sofía pide un cadro de Laxeiro, e tras a súa exposición recoñece que ten éxito e quere renovar a súa presenza, que imos aceptar, quere decir que é preciso máis que nunca divulgar o que é Laxeiro, o que foi e o que seguirá sendo”.