La Gala Provincial del Turismo, que organiza la Diputación de Pontevedra, regresa un año más por todo o alto con un gran espectáculo musical, audiovisual y sensorial que incluirá la participación estelar de Tanxugueiras y un sorprendente show en altura de Pablo Méndez Performance, además del nombramiento de la nueva embajadora Rías Baixas. La presidenta, Carmela Silva, anunció ayer que el evento tendrá lugar el jueves 17 de marzo a las 19.30 horas en el Auditorio Mar de Vigo y desveló que la Ruta do Viño será la flamante embajadora 2022, dando el relevo a los chefs con estrella Michelin, que habían sido distinguidos con este cargo honorífico en 2021. Silva destacó que la elección de la embajadora Rías Baixas 2022 “es un homenaje a todo el sector del vino, y particularmente a nuestra Ruta do Viño Rías Baixas”, que fue nombrada este año mejor ruta del vino de España en Fitur. “La primera embajadora fue Emma Lustres, en 2021 fueron nuestros grandes chefs, y ahora queremos rendir homenaje al mundo del vino con nuestros maravillosos viñedos, bodegas y vinos que están en las cartas de los restaurantes de todo el mundo. Son uno de nuestros grandes atractivos turísticos”, expuso. La Ruta do Viño recogerá en el acto el distintivo que la acredita como embajadora del destino.