Martina vino al mundo en Vigo, en el año 2006. Pero no nació sana. Tuvieron que pasar muchos años para que sus padres consiguieran un diagnóstico certero de su pequeña, que sufría una discapacidad psíquica evidente, y tampoco podía andar, ni hablar.

Hace poco descubrieron que su enfermedad estaba relacionada con una alteración genética. Pero hasta entonces, la familia de Martina nunca bajó los brazos para intentar que la calidad de vida de su hija fuese la mejor posible. El peregrinaje a médicos y especialistas fue interminable: neuropediatras, médicos rehabilitadores, foniatras, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, endocrinos...

Un duro camino que 15 años después ha mejorado la existencia de esta ya adolescente, que si bien sigue sin hablar, "sólo utiliza las vocales", apunta su madre, ya camina.

El año en que nació la pequeña, el programa 'Pasapalabra' ya llevaba seis temporadas en emisión. Empezó en Antena 3, donde fue presentado por Silvia Jato, Constantino Romero y Jaime Cantizano, en diferentes etapas. En 2007, el concurso pasó a emitirse en Telecinco, y Christian Gálvez se haría con su timón, hasta que hace dos años, el espacio del rosco regresó a la cadena de Atresmedia, esta vez bajo la batuta de Roberto Leal.

Leticia Francisco Moo es la madre de Martina y la que se desvive por ella cada día -junto a su marido, Jose y a su hijo Guillermo-. Su rutina y los pequeños grandes pasos en la evolución de la pequeña siempre los ha compartido en sus redes sociales, donde atesora miles de seguidores. Una especie de terapia para Leticia que le ayuda a superar el día, y a empatizar con otras familias que se encuentran en una situación similar. Y cualquier fiel seguidor de sus perfiles sabe que Martina es fan incondicional de "Pasapalabra". Han sido muchas las fotos y los vídeos que su madre ha compartido de la pequeña, atenta al televisor cuando emitían el concurso.

"Nunca le hizo caso a los dibujos animados, ni a la televisión en general, no le gusta", aclara esta madre, que sin embargo reconoce que "desde que era pequeña, ya con dos o tres años, no se pierde un solo programa de Pasapalabra". Martina le pide que le reproduzca en su tablet capítulos ya emitidos: "me dice que le ponga el rosco", apunta Leticia, que recuerda cuando era casi bebé, cómo pegaba su cara a la televisión cuando Christian Gálvez empezaba el programa. "Podía estar pegada a la pantalla todo el concurso sin moverse, y yo me asustaba claro; yo decía: 'es la niña del exorcista".

Martina tiene un retraso psicomotriz que le ha frenado su desarrollo en el aparato motor, y también en sus capacidades intelectuales. Ha estado en centros de educación especial, y este año recibe formación integral en el Centro Juan María de Nigrán, enfocado a personas especiales, como lo es esta niña viguesa, que para su madre es "mi pequeño Premio Nobel". Y es que Leticia está convencida de que algún día recibirá uno de los galardones que gestiona la Real Academia de las Ciencias de Suecia. "De tanto ver Pasapalabra, tiene toda esa información guardada en su cabeza, por eso yo digo que un día nos va a sorprender a todos, y se va a llevar un premio Nobel, con tantos roscos que está reteniendo", bromea con orgullo, Leticia.

Lo cierto es que el concurso "Pasapalabra" forma parte de la vida de Martina, y todo el entorno de esta familia, lo sabe. De ahí que un allegado, que coincidió con el presentador del espacio de Antena 3 en un hotel de Barcelona, le pidiese que grabara un vídeo mensaje para su fan incondicional. Leal no se lo pensó dos veces, y se prestó a este saludo en el que le mandó "un besazo, y ojalá tengamos la oportunidad algún día de conocernos", concluyó en su mensaje.

La madre de Martina ha cedido a FARO la reacción de la pequeña viguesa en un vídeo que le grabó, cuando ésta vio el saludo de Roberto Leal, documento audiovisual que acompaña a esta información, y que también recoge su evolución todos estos años.