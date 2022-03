Las gasolinas enfilan los 2 euros el litro

No es un espejismo, no es una ensoñación. Los carburantes, que estaban ya en clara fase creciente antes del delirio bélico de Vladimir Putin, no se van a estancar en los actuales precios máximos –hace semanas que rompieron sus valores históricos–. Ahora galopan a la cota, hasta hace poco impensable, de los 2 euros por litro. Si la tendencia de subidas se mantiene al ritmo actual, será una realidad para los conductores en solo dos semanas. El coste del gasóleo, el carburante que más utiliza el parque móvil, escaló este viernes hasta los 1,653 euros el litro de media en Vigo, tras experimentar un subidón inaudito de diez céntimos en escasas 48 horas. En al menos tres estaciones de servicio del centro urbano, el diésel cotizaba ayer sobre la barrera de los 1,74 euros. Además de lo alarmante de los precios, la velocidad con la que se incrementan y la incertidumbre que genera la invasión rusa sobre Ucrania avanzan un escenario atroz para los bolsillos. La inflación ya cerró el mes de febrero, según el indicador avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 7,4%.

La escalada de precios tiñe de rojo las cuentas del comercio local, con ventas en “caída libre” Pero si el gasóleo coge carrerilla hacia esos 2 euros por litro, la gasolina de 95 octanos –la que utiliza ya la mayoría de los turismos de reciente matriculación– ya puede atisbarlos en la línea de meta. Con 1,73 euros de coste medio en las estaciones de la ciudad, varios puntos de venta marcaban en sus letreros 1,78 euros el litro. De nuevo, y aunque las alzas son generales, Vigo rompe todos los baremos, tanto si se la compara con los precios promedio de Galicia como con los del conjunto de España. A saber: el litro de diésel costaba ayer en la ciudad cuatro céntimos más que la media de la provincia, y cinco céntimos por encima de la española. En el caso de la gasolina, las diferencias con el resto de Pontevedra y de España alcanzaron los tres céntimos. El precio medio del gasóleo en el conjunto de Galicia era de 1,62 euros el litro, por los 1,71 euros de la gasolina. Escalada Este pasado lunes, como publicó FARO, los carburantes se pagaban de media en Vigo a 1,55 y a 1,66 euros, para el caso del diésel y la gasolina 95, respectivamente. ¿La traducción para las carteras? Llenar un depósito con gasóleo (para uno de 55 litros, por ejemplo) cuesta cinco euros más que hace solo cinco días; si el vehículo utiliza gasolina, necesitará cuatro euros más que entonces para recibir exactamente el mismo suministro. Solo cinco días de diferencia. Y no hay ninguna señal de que este rally de precios vaya a perder velocidad. El barril de Brent es el indicador de referencia para el mercado europeo de los precios del petróleo: empezó el año por debajo de los 80 dólares, y ayer llegó a superar los 115. En menos de una semana experimentó un alza próxima al 14%. ¿Por qué sube tanto el precio de la gasolina? “Los mercados energéticos mundiales ya estaban tensos [antes de la guerra]. Años de falta de inversión, junto con una demanda increíblemente fuerte, significaban que los inventarios de petróleo y productos eran deficitarios, y los de gas tenían un déficit importante”, interpreta el analista energético de la gestora Schroders, Mark Lacey. “Dado el escaso peso económico global de Rusia (1,5% de la economía mundial), las materias primas son una de sus pocas armas económicas”, complementa el responsable de sistemas de información de la consultora Edmond de Rothschild, Lars Kalbreier. “Rusia representa el 40% de las importaciones de gas de Europa y el 25% de las de petróleo”.