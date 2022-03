García Teijeiro, 80 libros y premios de aquí y de allá

Andaba nuestro poeta y escritor de literatura infantil organizando sus papeles, esa operación de supervivencia que de cuando en cuando acometemos en el rincón de las cosas acumuladas, cuando se encontró con una entrevista que le hice en 1989 a Antonio García Teijeiro. Aquel año le entrevistaba por su tercer libro –después de Aloumiños y Nenos–, pero aún no había recibido la riada de premios nacionales e internacionales que ahora le prestigian. Me llamó para decirme cómo le había encantado hallar esa vieja entrevista cuando su itinerario estaba por hacer. Claro, pasaron 33 años hasta hoy y 80 libros suyos de poesía, tanto infantil como didácticos, biografías, novelas, narraciones diversas... sin contar libros colectivos o traducción a otras lenguas. De aquí al verano van a salir tres libros más suyos, sumados por el paro pandémico, y entre manos tiene un poemario de adultos. Hace días que salió No xardín do poeta, dedicado a Lorca. ¡Qué vida la suya, volcada también en la promoción de la lectura, esa vida de uno de los más significativos poetas para niños​ en gallego! Amigo de Alberti, Paco Ibáñez y muchos más dignos de literaria orla.

El clan de O Cable Inglés ¡ DesOrdes Creativas en Ordes, las Meninas de Canido en Ferrol, el Rexenera Fest en Carballo, Cidade de cor y la potente escena underground en Vigo, el Cromático Mural Fest en Cambre, el Delas Fest, en la comarca de Santiago, y el Urban Cores y Culturban, en Lugo. Esas son las siete paradas que hace la recién presentada serie Museo a ceo aberto, respaldada por la Xunta y dirigida y guionizada por Marián Fernández, de la cooperativa viguesa de comunicación O Cable inglés. La serie retrata en siete capítulos el bum que vive el arte urbana en Galicia, toda esa explosión de murales que dan vida a nuestras ciudades y que en Vigo tienen presencia especial. La tenéis disponible en la web y en el canal de YouTube de O Cable Inglés, además de en el Portal da Lingua Galega. Bien por los de O Cable Inglés, del que Marian es socia fundadora y suma esfuerzos junto a Cristina Labandeira, Pilar Vera y Sergio Barbeira, tres profesionales especializados en gestión, producción, diseño y comunicación. Amén. Llega el Club Molotov Las jóvenes mesnadas de Vigo están en posición de prevengan ante la apertura, la próxima semana, del Club Molotov en el antiguo Ensanche, junto a la iglesia de Santiago de Vigo. Me dicen que sus socios, entre otros, son el artista vigués Kaixo y su amigo y manager Paulo Ruí, y que el local será el nuevo templo contracultural de Vigo. Muy bien.