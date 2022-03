El plurilingüismo se cae de las aulas a partir de los 12 años: solo se imparte en el 10% de la ESO

Un total de 60 centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y también Formación Profesional en Vigo integran la red de centros plurilingües de la Consellería de Educación. Esto implica que imparten en lengua extranjera –principalmente inglés pero también francés o portugués– materias no lingüísticas como Matemáticas, Historia o Plástica con un máximo de un tercio del horario lectivo.

La cifra, a priori, es significativa ya que supone prácticamente la mitad del total de centros tanto públicos como concertados de la ciudad viguesa (131 son los que imparten estas etapas educativas). Sin embargo, hay un dato que llama la atención: de estos 60 centros plurilingües no hay ningún instituto público. Según los datos facilitados por la Xunta, solo 15 colegios, todos concertados, ofertan esta modalidad en la ESO: el CPR Escuelas Nieto, Monterrey, Don Bosco, Bouza Brey, Las Acacias-Montecastelo, Andersen, Alborada, Labor, María Inmaculada, Losada, Mariano, Padre Míguez, San José de Cluny y el Ntra. Señora de la Esperanza. “Apostamos mucho por materias científicas y en su mayoría, el vocabulario científico es en inglés. Pienso que es importante seguir esta metodología para aprender en función de lo que se encontrarán en un futuro, abrir la mente a otros idiomas y normalizarlos, interiorizarlos”, explica Beatriz Martínez, del colegio concertado Las Acacias-Montecastelo.

La situación deja claro que la docencia en idiomas extranjeros en etapas educativas superiores queda relegada no a un segundo plano pero tampoco tiene el protagonismo que goza en Educación Primaria o incluso Infantil. En este caso, son una veintena los colegios públicos –frente a los 39 concertados– que imparten este tercio del horario lectivo en inglés o francés.

La propia Consellería es consciente de este déficit. “En xeral, na ESO e no Bacharelato hai unha menor porcentaxe de institutos plurilingües con respecto a outras etapas educativas”, indican fuentes de Educación. A todo esto, hay que precisar que se trata de un modelo educativo voluntario y al que los centros puedes acogerse, o no, libremente. “Os centros deciden de maneira voluntaria participar ou non no programa e a elección das materias non lingüísticas que se impartirán en lingua estranxeira tamén é libre por parte dos institutos”, amplían.

¿Qué lleva a los institutos públicos a no formar parte de esta red de centros plurilingües? La afectación negativa en otras materias, principalmente. “A opinión que observo entre os diferentes departamentos de idiomas é que o termo plurilingüismo pesa máis que o fondo do mesmo, non sempre se dan as horas previstas e pode afectar o mal coñecemento ou aprendizaxe doutra materia. Nos apostamos por alternativas ou vías que non interveñan en materias non lingüísticas como grupos reducidos de Inglés, Francés ou Portugués, desdobrando grupos e cunha atención máis personalizada”, explica Euloxio Santos, director del IES Politécnico.

“Consideramos máis axeitadas outras alternativas que non afecten ó aprendizaxe doutra materia” Euloxio Santos - Director IES Politécnico de Vigo

Este razonamiento choca con el de Martínez, que defiende que el aprendizaje en un lengua no materna no tiene porqué afectar al aprendizaje de una materia. “Lo que buscamos con estas clases es amueblar la cabeza del alumnado, que adquiera todo el conocimiento posible en su idioma y en otro, que sean conscientes desde pequeños que existe y pueden utilizarlo. En nuestro caso, las materias con las que vehiculamos este plurilingüismo son Ciencias, Artes, Música...”, precisa la responsable de comunicación de Las Acacias.

Distintos niveles

Otro de los argumentos contra este modelo plurilingüe se basa en que el léxico, gramática o conceptos en general de los libros de texto van más avanzados que los de la asignatura de Inglés en cada uno de los cursos, por lo que los alumnos no tienen el suficiente nivel para interiorizar lo que leen, o peor todavía, cada uno tiene un nivel o facilidad para los idiomas diferentes. “Esto es igual que encontrase en un aula diferentes niveles de comprensión entre el alumnado, hay incluso alguno con altas capacidades y otro al que le cuesta más llegar al aprobado, pero para eso está el profesor, conoce a su grupo y sabe cómo adaptar las clases”, amplía Martínez. “Uniformizar el nivel del alumnado es lo que veo más complicado del plurilingüismo, por eso nosotros decidimos introducirlo solo en módulos muy teóricos”, esgrime Rubén Otero, director del CIFP Manuel Antonio. Su centro es uno de los cinco de Formación Profesional que está incluido en la red plurilingüe de la Xunta.

“O alumno trae unha boa base pero fallan as palabras técnicas, por iso apostamos polo plurilingüismo” Rubén Otero - Director CIFP Manuel Antonio

Como el IES Politécnico, son decenas los colegios e institutos públicos que prefieren otros recursos como las secciones bilingües –combinar una clase en gallego o castellano con el inglés– o los auxiliares de conversación. “Nos levamos tempo cos auxiliares de conversa, que ainda que non sexan profesores sí axudan a unha formación oral moito máis fluido da lingua estranxeira nas clases. En xeral, nos vemos que o alumnado trae unha boa base pero fallan as palabras técnicas por iso apostamos polo plurilingüismo”, explica Otero, que incide también en estas competencias e cara al mercado laboral. “Facilita calquera posibilidade de traballo no exterior ou a través de videoconferencias”, concluye el director.

Claves

