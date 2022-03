Premios de hasta 30.000 euros. Esto era lo que prometían los cupones de lotería falsos distribuidos por la organización desarticulada por la Guardia Civil de Vigo esta semana. El operativo se saldó con tres detenidos –dos vecinas de Vigo de 73 y 49 años que supuestamente estaban al frente de la red y un moañés de 49 al que se considera responsable de la fabricación de los boletos– y con ocho investigados –la mayoría vendedores– en otros puntos de Galicia, País Vasco, Extremadura y Andalucía.

Contrabando, asociación ilícita, estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores son los delitos que el Instituto Armado se topó en la Operación Agida. La investigación tiene su origen en una intervención de Guardia Civil y Policía Local de Nigrán en 2020, cuando se incautaron de cupones falsos, similares a los de la ONCE, que prometían premios de hasta 30.000 euros. Las pesquisas determinaron que los boletos estaban a nombre de una asociación de ayuda a personas con discapacidad que en realidad no existía. Lo que se descubrió es que esa organización opera bajo distintas denominaciones desde hace más de una década, no solo en el ámbito gallego, sino también en el resto de España, “ocasionando graves perjuicios a los vendedores legales de organizaciones como la ONCE”.

Había una infraestructura, una red de distribución, una opacidad para mover el dinero y vendedores a pie de calle que trabajaban sin contrato ni protección social por una comisión mínima. La estructura del grupo, resume la Guardia Civil, “es similar a las del menudeo de drogas”. Junto a dispositivos para diseñar los boletos, los agentes se incautaron de 300.000 cupones por importe de 1 y 2 euros, 30.000 “rascas” y 11.620 euros en efectivo.