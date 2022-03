Blindaje total contra los delitos de LGTBIfobia

Acercar las víctimas a las instancias policiales para que denuncien y fomentar la confianza en las instituciones para comunicar un delito de odio, son objetivos comunes tanto para la brigada de Participación Ciudadana del área de Vigo como para las asociaciones LGTBI. Era cuestión de tiempo que llegase esta colaboración para estrechar el cerco y ponérselo cada vez más difícil a los agresores. “La finalidad es crear una línea directa con la policía, darles un acompañamiento, seguimiento y ofrecerles una mínima asesoría para que sepan que no están solos”, señala Francisco Fernández, director de la asociación viguesa LGTBI Pvlse.

La brigada de la Policía de Participación Ciudadana es la encargada de interceptar y tramitar, entre otros, los delitos de odio. Son conscientes que no les llegan todos las agresiones que se producen en la ciudad olívica y sus comarcas. “Tal vez por desconfianza o porque piensan que su denuncia no va a llegar a ningún lado. O que los vamos a dejar solos. No es así. Esta brigada está para eso, para protegerles. Pero es muy importante que denuncien. Y lo antes posible, para intentar ayudarles”, destaca el delegado en Vigo de la brigada, Antonio Perera.

La pasada semana se sellaba el acuerdo en el nuevo centro de la asociación Pvlse, pero la intención es que la colaboración se amplíe al resto de entidades del colectivo como Chrysallis, Nós Mesmas e Irisar. Las asociaciones se encargarán de ofrecer una atención primaria y acompañar a las víctimas en ese proceso de denunciar y ponerles en contacto con la oficina de Participación Ciudadana. “Sí, ese es el objetivo. Las víctimas tienen que saber que no estarán solos. Que se brindará atención jurídica y psicológica”, insiste Fernández. Son las asociaciones, a través de su programación dinamizadora y su personal, que en ocasiones, tienen un trato más estrecho con los asociados quienes establecen circuitos de confianza con los que son más susceptibles de recibir agresiones LGTBIfóbicas. “Las agresiones aumentan cada año, pero muchas de ellas quedan sin denunciar. Por eso esta unión es tan importante”, repiten.

A partir de hoy, la asociación Pvlse, realiza las pruebas de Hepatitis C de forma "gratuita, anónimas y confidencial"

Charlas y talleres

La formación en materia ciudadana, y en concreto, sobre delitos de odio, es una de las columnas vertebrales que la brigada pone a disposición de todas las entidades para organizar charlas y talleres que ayuden a concitar a usuarios del colectivo para informarles de sus derechos y los recursos que tienen a su alcance. “Estamos encantados de ir a donde nos llamen. Deben conocer las herramientas que pueden usar si se encuentran en peligro o son agredidos”, matiza.

Además, a partir de hoy, la asociación Pvlse, en colaboración con el Hospital Álvaro Cunqueiro, realiza en su centro las pruebas de Hepatitis C a toda la población que lo desee en un proceso “gratuito, anónimo y confidencial”. Ya están en marcha las conversaciones para llevar a cabo también las de VIH.