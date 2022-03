Solo el 26% de las ópticas viguesas se ha adherido al convenio del Sergas por considerarlo “injusto”

Están a punto de cumplirse dos años desde que el Colexio Rexional de Ópticos-Optometristas de Galicia decidió suspender, prácticamente por unanimidad, el convenio “Ollo cos ollos” tras 13 años de colaboración conjunta con el Sergas y uno de los principales motivos fue no ver cumplidas, por parte de la Administración sanitaria, las demandas efectuadas por los profesionales. Ante esta situación, desde la Consellería de Sanidade se optó por crear un nuevo acuerdo, denominado “Coida os teus ollos” sin tener en cuenta al colegio de profesionales y estableciendo una adhesión voluntaria al mismo.

Han pasado ya seis meses desde la formulación de aquellas nuevas condiciones y tan solo el 26% de ópticas viguesas se han sumado a dicho convenio, entre otros motivos, por considerarlo “injusto” tanto para los profesionales como para la propia población del área. En concreto, solo 13 establecimientos ópticos de los 50 que hay en la ciudad olívica se han adherido a “Coida os teus ollos”, un convenio a través del cual los usuarios del Sergas mayores de cinco años pueden acudir directamente, sin necesidad de pasar previamente por Atención Primaria, a cualquier centro óptico integrado en el acuerdo y solicitar desde una evaluación del estado refractivo/agudeza visual mediante pruebas optométricas hasta la realización de las siguientes pruebas complementarias: medición de la reacción pupilar, test de Worth, test de Amsler, prueba del color, transparencia de medios, prueba de cover-test o movilidad ocular.

Este convenio genera una desigualdad entre los pacientes

El centro óptico Amaro Quireza es uno de los establecimientos que ha optado por desligarse del convenio. Desde allí, su responsable, Esther Amaro, explica que “el hecho de que hayamos decidido no sumarnos a este convenio viene en parte porque consideramos que es el Colegio de Ópticos-Optometristas el que debe canalizar este tipo de colaboraciones, porque es el organismo que puede garantizar que un optometrista es competente para efectuar dichas revisiones. Por otra parte, porque no se han tenido en cuenta las demandas de los profesionales, que durante años han puesto a disposición del Sergas sus medios y recursos para aligerar las listas de espera, y también porque genera una desigualdad entre los pacientes”.

En este sentido, esta optometrista hace hincapié en que “quien está saliendo más perjudicada es la propia población, porque hay muchas regiones en las que no hay ni un centro adherido, de manera que la calidad asistencial se ve mermada, no por parte de los profesionales que sí se han sumado al convenio, sino en cuanto al acceso a este tipo de pruebas, porque no le estás garantizando a los ciudadanos ese servicio como antes, ya que se tendrán que desplazar kilómetros para encontrar un centro adherido y se fomenta que en determinadas zonas la lista de espera sea mayor”.

Se fomenta que en determinadas zonas la lista de espera sea mayor

Amaro defiende la integración del óptico-optometrista en el Sergas de una vez por todas, una demanda histórica del colectivo, pero que sigue sin ser escuchada.

Esta misma postura comparte Carlos Bernárdez, de Federópticos Bernárdez, quien también pide la presencia de los ópticos-optometristas en el Sergas al considerar que “mejoraría la asistencia”, aunque en su caso sí decidió sumarse al convenio con el objetivo de “ganar más visibilidad por la situación en la que está la calle Elduayen con obras”, explica, e indica que “cuando un usuario acude a nuestro centro, hacemos la revisión y ya la añadimos directamente a la historia clínica, de manera que el facultativo la puede ver y, de ser el caso, hacer la derivación oportuna a Oftalmología”.