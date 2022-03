Ola de solidaridad viguesa con Ucrania

Increíble pero cierto. En las situaciones extremas es cuando, de la gente, emerge lo que lleva dentro. Y vaya. Dentro, a los vigueses, les sobra humanidad, empatía, manos y resistencia para pensar qué pueden apilar en media hora y llevarlo al punto de recogida. “Me enteré al mediodía por Instagram y dos horas después aquí estoy. Yo traje ropa de mi hijo. Es con lo que puedo aportar en este momento. La verdad estaba deseando que en Vigo organizaran algo”, señala Verónica García. El goteo de solidaridad fue incesante durante todo el día de ayer. La tarde se quedó pequeña en la tienda de interiorismo, María Bonet, situada en la calle Colón, que, junto la Iglesia de Santa Marta de Castrelos y otro local en la calle Brasil, constituyen los tres almacenes donde se pueden llevar víveres para los refugiados ucranianos en Polonia. Por el momento se están organizando sin ayuda de las administraciones “dada la emergencia en la que se encuentran”.

El vuelo de manos de las voluntarias no perdían ni un minuto. Comandadas por María Bonet, creadora de la iniciativa, y que ha parado literalmente su trabajo diario para ofrecer su tienda como almacén para recoger las decenas de cajas que iban entrando por su puerta. “Lo hice porque me siento en guerra. Porque está pasando ahí al lado. Y si ellos están demostrando esa valentía inimaginable, como no voy a ayudar. Aquí estamos, mis empleadas y yo, también chicas voluntarias que desinteresadamente lo han dejado todo. En media hora llega el furgón y tiene que estar todo embalado”, insiste María.

Sin casi tiempo de contar lo que han vivido en las últimas 24 horas, todo el trabajo está, sin embargo, bien organizado. Dos de ellas llenan cajas, otras embalan y escriben: “botiquín”, “zapatos pequeños”, “pañales”, “ropa de abrigo de mujer”, “mantas”, “comida en conserva”. Las cajas se agolpan a las puertas del local preparadas para ser traducidas por Yulia Khyzhniak, una ucraniana afincada en Vigo hace tres años, que con rotulador rojo, escribía en su idioma, caja por caja lo que contenía cada una de ellas.

Ayer mismo salía ese primer furgón procedente de la ciudad olívica cargado con decenas de paquetes y cuyo destino será, inicialmente, una empresa vilagarciana que importa material de Polonia. “Va vacío y vuelve con su carga habitual. Aprovechamos ese viaje para llevar toda esta ayuda”, dice el conocido guía turístico vigués, Borja Concheiro, que también está echando una mano con la organización de esta cadena solidaria.

El punto de recogida situado en la calle Colón estará en funcionamiento hasta mañana viernes, durante todo el día. Hoy mismo saldrá otra remesa, ya que “la gente se está volcando y está colaborando mucho”.

Urgente: comida envasada y ropa

Lo que más necesitan los ciudadanos refugiados en Polonia ahora mismo, según trasladan los familiares de los ucranianos afincados en Vigo, es material sanitario como jeringuillas, algodón, agua oxigenada, Betadine, alcohol, vendas elásticas, catéteres, férulas, torniquetes, suero, suturas quirúrgicas, mascarillas laríngeas o guantes. En cuanto a los alimentos, lo más imprescindible son productos no perecederos para adultos y niños.

Aportación del Concello

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó ayer que canalizará la organización de esta ayuda solidaria una vez que el Gobierno de España autorice las vías ordinarias para hacerlo. “Colaboraremos con lo que sea necesario”, indicó. A través del 010, el Concello está recibiendo numerosas ofertas solidarias con el pueblo ucraniano. “Desde gente que ofrece su casa o viviendas vacías para los refugiados o los que quieren enviar paquetes, tomamos nota de sus datos, es una ola de solidaridad inmensa”, manifestó. El regidor apuntó que Vigo, como miembro de la FEMP, participará en la estrategia de cooperación del Gobierno y cuando se sepan las pautas a seguir se pondrán en contacto con los ofertantes.