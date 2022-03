“Os homes temos que decatarnos de que os nosos privilexios son unha indecencia”

Cando Francisco Castro (Vigo, 1966) tiña seis anos, varios rapaces do seu colexio comezaron a acosalo. Querían facelo chorar rodeándoo e o conseguiron. Cando chegou á súa casa, o seu tío díxolle que non tiña que chorar, que tiña que arrearlles. Estaban a quitarlle o seu dereito á sensibilidade. Esa é a escena que abre o seu primeiro ensaio, ‘Isto si que é un home’, unha aposta pola destrución do patriarcado e unha chamada contra a reacción da ultradereita.

–Logo de todo o proceso de creación do ensaio e coas reflexións que supoño se lle presentaron, cal cre que debera ser o papel dos homes na loita feminista?

–O libro o que plantea é que os homes temos que tomar conciencia dos nosos privilexios. Decatarnos de que iso é unha indecencia. Unha das teses do libro é que o patriarcado é malo para os homes. Gozarmos dese estatus privilexiado polo simple feito de ser homes implica aceptar como natural a minusvaloración das mulleres. Unha persoa decente ten que ser necesariamente feminista. O feminismo é a ideoloxía que busca a igualdade entre homes e mulleres. Alguén que diga que non é feminista está admitindo que non quere un mundo en igualdade. Unha vez que tomamos conciencia de que fomos educados nunha base de testosterona, que fomos educados para loitar máis por que se nos dea a razón máis que por tela.Temos que transmitir que máis da metade da humanidade está subxugada ao patriarcado e que iso haino que cambiar. Temos que axudar a facer a revolución. Sempre detrás delas, pero temos que estar.

–Na súa literatura hai pegadas da súa formación filosófica, pero este é o seu primeiro ensaio “stricto sensu”. De onde saíu esa necesidade e por que agora?

–En moitos dos meus libros os personaxes masculinos son do que poderiamos encadrar dentro das masculinidades disidentes. Son homes que se apuntan ao bo trato, con conciencia feminista... Moi afastados do tópico masculino. Creo que os que facemos literatura xuvenil para adolescentes que se están a formar e que, polo tanto, están na procura de referentes, é moi importante que lle deamos estes modelos. Por unha banda, homes feministas e, por outra, mulleres empoderadas e libres. Froito de todo iso e dalgúns artigos que fun publicando sentín a necesidade de sistematizar todo iso. Concibín este ensaio case coma unha obriga moral. Dende a miña posición creo que tiña que dar un paso á fronte e expoñerme como home feminista.

–Na última década, moitos dos mitos do patriarcado parecen estar a caer con celeridade. Dígame algún dos que vostede atacaría con máis forza.

–A reacción patriarcal fronte a esta toma de conciencia masculina. Non é casual que a ultradereita teña como un dos seus piares básicos o antifeminismo. O que está a pasar en toda Europa é unha reacción brutal contra o patriarcado. Está é unha das batallas que temos que dar, descubrir que o patriarcado estáse a organizar politicamente e que está a coller cada vez máis forza nas institucións. Neste ensaio dedícolle moitas páxinas ao auxe da ultradereita. Por exemplo, Mañueco gaña as eleccións e o primeiro que di o candidato de Vox é que para negociar primeiro ten que derogar a lei de violencia de xénero. Cómpre que reflexionemos cara onde estamos indo como sociedade.

–A súa propia experiencia vital foi dalgún xeito o motor desta obra?

–Sen dúbida. O libro é moi autobiográfico. É un ensaio, pero moi lixeiro no sentido de que bebe oito das miñas anécdotas. Grazas ás lecturas feministas, tócame deconstruír todo ese marco testosterónico no que fomos educados. Tócame loitar tódolos días contra os meus micromachismos, que os temos todos. Temos que vixiarnos a nós mesmos para reprimir todo o que a nosa educación dá por natural. Entón o libro bebe tamén da miña adolescencia. Eu fun vítima de acoso escolar e o máis doloroso non era que un tipo me humillase ou pegase, o peor era que sempre era con público e o resto dos rapaces rían.

–No libro tamén fala de pornografía.

–Falo do letal que é para a rapazada. Reivindico a necesidade da educación sexual. Non pode ser que cando eu estaba no instituto se dixese que era necesaria a educación sexual e agora que teño 55 anos sigamos no mesmo punto. E peor porque agora abren o móbil e o que sae aí é unha concepción do sexo e do amor absolutamente violenta e machista. Logo estrañámonos de que haxa ‘manadas’.

–Por que deberiamos ler “Isto si é un home”?

–Temos que lelo sobre todo para abrir o debate e, en especial os homes, para tomar conciencia de todo o que temos que cambiar nas nosas cabezas. De entrada somos todos, os que nacemos homes e tamén os que transitan cara aí. E logo para tomar conciencia do machismo e da estrutura patriarcal que temos na cabeza. É necesario facelo para descompoñelo. Sustentar isto non é decente.