La Audiencia mantiene en prisión a los dos acusados de violar a una joven en un piso de Torrecedeira

Una medida de prisión provisional que se mantiene. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha desestimado los recursos de apelación presentados por dos jóvenes senegaleses contra el auto que ratificó su encarcelamiento por supuestamente violar a una chica de 18 años en un piso de la calle Torrecedeira, unos hechos ocurridos de madrugada en diciembre después de que los presuntos agresores y la víctima se conociesen en un local del centro de la ciudad. La “credibilidad” dada por la jueza instructora al testimonio de la joven y la declaración de un testigo clave, un hombre que residía en esa misma vivienda, son elementos que, junto al riesgo de fuga, son tenidos en cuenta por los magistrados para valorar la medida privativa de libertad como “proporcionada y justificada”.

El juzgado de guardia de Vigo envió a los presuntos agresores a prisión el 15 de diciembre y días después el tribunal que asumió el caso, Instrucción 1, confirmó la medida. La víctima, a la que se le realizó un examen médico en el Hospital Álvaro Cunqueiro, no conocía de forma previa a los jóvenes. Junto a su declaración, la investigación cuenta con el testimonio de un hombre que vivía en ese piso de Torrecedeira. Aunque en sede judicial no fue tan “explícito” como en comisaría, donde dijo que escuchó como la chica gritaba a uno de los supuestos atacantes “que tenía novio” y “que no quería que la tocase”, sí acabó admitiendo esta circunstancia. Un taxista que fue a recoger a la joven también describió “el estado” en que se encontraba.

Lesiones

Un argumento usado por las defensas para combatir la prisión preventiva es que en la exploración médica a la víctima no se hallaron lesiones externas, pero eso, aseveran los magistrados, no excluye “la realidad” de una relación sexual no consentida. “[...] desde luego no es exigible a la denunciante que tenga que oponer una resistencia que pueda entrañar mayores riesgos para su integridad [...]”, zanjan.

Uno de los investigados alegó que él tuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima y que a continuación entró en la habitación el otro imputado, que también ofreció una versión exculpatoria. La Audiencia aprecia riesgo de fuga por la falta de arraigo de estos jóvenes en España, donde pidieron asilo político y estaban bajo el amparo de una ONG.