“¿Vacaciones? Te despido por chulería”

“Incompatibilidad de caracteres”. Ésta fue la peculiar razón esgrimida en una carta de despido para dejar en la calle a un empleado de una empresa dedicada al alquiler y venta de maquinaria para construcción. El cese se produjo tras reincorporarse el operario de una baja médica y discutir con su jefe por las vacaciones. “En la empresa no hay ni vacaciones ni pagas extras... Te despido por chulería”, le espetó el empresario en esa tensa conversación. Este caso acabó en los tribunales y un juzgado de lo Social de Vigo primero y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a continuación lo tuvieron claro. El despido debe declararse nulo y procede la readmisión inmediata del demandante: la “incompatibilidad de caracteres” alegada no es ni de lejos una causa disciplinaria legalmente prevista y lo que se observa es una “represalia” hacia el trabajador por “reclamar sus derechos”, en este caso las vacaciones.

Aunque este asunto es bastante singular por el motivo esgrimido formalmente para despedir al trabajador, que llevaba algo más de un año en la empresa, lo cierto es que no son pocas las demandas por despidos disciplinarios que acaban siendo estimadas en los juzgados –declarándose la improcedencia y más excepcionalmente la nulidad– al no considerarse justificadas las causas que se esgrimen para el cese –o por otras razones de tipo formal o de prescripción–.

Precisamente, si se analiza la tipología de despidos que acaban ante los magistrados, a día de hoy están claramente a la cabeza aquellos en los que se alega un “incumplimiento grave y culpable” del trabajador para justificar el cese. Del algo más de un millar de demandas de despido registradas el pasado año en los juzgados vigueses, 532 eran disciplinarios. Otros 346 respondieron a razones objetivas –aquellos en los que se alegan pérdidas económicas o motivos organizativos, técnicos o de producción– y en los restantes 125 los trabajadores afectados denunciaron la existencia de vulneración de derechos fundamentales.

Volumen de trabajo en los juzgados laborales de Vigo TIPOS DE PLEITOS DE DESPIDOS Disciplinarios 532 DATOS DE 2021 TOTAL Seguridad Social 1.764 6.489 Objetivos 346 Vulneración de derechos fundamentales 125 Salarios y cantidades 1.395 Despidos 1.003 Invalideces 517 Modificación condiciones de trabajo 128 Recisiones de contrato 84 Conciliación/adaptación de jornada 69 Desempleo 91 Impugnación de alta médica 227 Reintegro gastos médicos 102 Sanciones 115 Accidentes de trabajo/ enfermedad profesional 311 Reconoc. de derecho 320 Otros 363

Una de las razones que explica el gran volumen de despidos clasificados como disciplinarios que llegan a los tribunales de Vigo es que en realidad muchos empresarios camuflan con este calificativo ceses que en realidad son improcedentes. De hecho, muchas veces esta circunstancia ya se admite en la propia carta de cese, planteándose en la misma una indemnización para el trabajador.

Razones

Pero, ¿cuáles son las razones que justifican una medida tan severa como un despido disciplinario? El Estatuto de los Trabajadores concreta los motivos por los que un empresario puede extinguir de esta manera un contrato de trabajo: la “indisciplina” o “desobediencia”, las faltas “reiteradas e injustificadas” de asistencia –o puntualidad–, las ofensas verbales o físicas a los jefes o a los compañeros de trabajo, la disminución “continuada y voluntaria” en el rendimiento de trabajo, la embriaguez habitual o toxicomanía “si repercuten negativamente en el trabajo” y, finalmente, distintas modalidades de acoso.

En relación con todo este abanico de causas, el TSXG, por ejemplo, ratificaba hace unos meses la procedencia del despido de una teleoperadora por las continuas faltas de asistencia a su puesto de trabajo. También se validó el cese de un operario que quemó un vehículo perteneciente a la empresa. Por el contrario el Alto Tribunal gallego declaró la improcedencia de otros despidos, como por ejemplo el de un obrero al que se achacaba indisciplina y desobediencia, hechos que los magistrados no vieron de una “gravedad” tan intensa como para justificar el cese. En otro caso de un empleado despedido por actitud desleal, la sala apreció “prescripción de la sanción”. Y en un asunto relacionado con un operario al que se achacaban errores en su trabajo y una disminución de rendimiento, el TSXG también declaró la improcedencia al no tener elementos para resolver si existía o no esa baja productividad.